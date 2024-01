Petroleros comenzarán antes con el paro nacional

En este sentido, el dirigente gremial subrayó que los trabajadores petroleros se adelantarán al paro general impulsado por la CGT y comenzarán con la medida de fuerza a las 8 y no a las 12 como se hará en el resto del país.

Paritarias y unidad

Rucci explicó que las negociaciones paritarias no fueron fáciles, pero ponderó que las cámaras empresariales respetaron el acuerdo y se pudo llegar a un aumento que permita defender el poder adquisitivo de los trabajadores.

Asimismo, informó que todavía quedan tres revisiones con lo que respecta a la paritaria 2023/2024. “Nos quedan enero, febrero y marzo. Vamos a ir tres meses viendo la diferencia. Nosotros tenemos pautada para el mes de febrero la cláusula que teníamos el 17,5% y el mes de marzo el 10%. Todos sabemos que la inflación va a superar esos números, así que todo lo que supere el número, tanto al mes de febrero como al mes de marzo, todo lo que se supere se le va a agregar a ese porcentaje que teníamos pautado”, aseveró.

El titular de petroleros privados llamó a tomar conciencia de las políticas que impulsa la gestión Javier Milei. “Se vienen tiempos difíciles”, fue una de las frases que más se repitió en Añelo mientras se repasaban los alcances del DNU y el proyecto de Ley Ómnibus.

Trabajadores petroleros añelo asamblea.jpeg

“Están hablando de que las horas extras, vayan a un banco de horas extras para que no se paguen. Entonces, generarían horas extras y no las cobrarían, se las devolverían después ¿A qué nos va a llevar eso?”, advirtió.

La asamblea permitió hacer un mea culpa. Rucci pidió reflexionar del país que se viene si avanza la reforma laboral y propuso dejar las diferencias de lado para luchar todos juntos por los derechos de los trabajadores. “Yo tengo mi inclinación política, pero lo que viene los va a afectar a todos: sea de Milei, del Pro, del Peronismo o de la Izquierda”, sostuvo.

“Yo me pregunto cuántos de ustedes se quedarían en una industria así si tuvieran que trabajar 8 horas y las otras horas se las dejarían, acumularían, y no las cobraran. Yo quisiera saber en qué condición quedaría mucha familia de ustedes si eso llegara a pasar”, apuntó.

“Nosotros no somos casta”

Asimismo, Rucci subrayó que los petroleros “no estamos dispuestos a entregar nada” y pidió tener madurez para dejar de buscar culpables.

“Fíjense que los únicos favorecidos justamente fueron la casta y nosotros no somos casta. Me he cansado de decirles que nosotros somos una clase trabajadora que necesitamos laburar para llevar el pan a la casa y para darle beneficio a nuestros hijos”, consideró.

“Hay muchos que se creen que porque cambiaron el auto y ya están en una situación diferente ¿Saben por qué están en una situación diferente? Porque tienen dirigentes y compañeros acá adentro hay compañeros que siempre están. Entonces, dejémonos de creernos algo que no somos, somos una clase trabajadora que necesitamos laburar, porque si no a los seis meses estamos vendiendo el autito, la camionetita, el televisor y hasta la cama”, afirmó.

“Vinimos para hablar de un aumento salarial pero también de lo que viene. Vinimos acá para decir que estamos dispuestos a luchar por la dignidad de la familia, de mis compañeros, de mi pueblo, y de mi patria”, ponderó el dirigente gremial.