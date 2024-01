Mientras Chirillo alertaba por la fragilidad del sistema eléctrico, Economía se quedó sin energía

Por suerte, las reuniones con el FMI acababan de finalizar, pero se tuvo que esperar casi una hora para que el ministro Luis Caputo pueda comunicar los anuncios ya con el servicio reestablecido.

“Al no haber potencia real disponible, el sistema está muy cerca de la demanda máxima”, había presagiado Chirillo que además puso en duda la licitación térmica lanzada por Flavia Royón antes de abandonar la Secretaría.

“El tema es que son máquinas que recién entrarían en operación dentro de dos años. No es que prendemos el motor ahora y nos soluciona el verano. Y en dos años puede haber mejores soluciones, lo estamos analizando”, detalló.

Siguiendo con el análisis del sistema eléctrico, afirmó que la capacidad de transporte está saturada, lo que demuestra la falencia del Estado en construir redes. “No sé si se hizo mucho o poco desde 2003, lo importante es que claramente no alcanzó porque hoy estamos saturados. No pudo acompañar al crecimiento del sistema porque no hay señales de precio para poder invertir. Nosotros creemos que el mejor mecanismo es con iniciativa privada”, subrayó.

“Unificar los entes reguladores es una tarea vital. Hoy la energía no es electricidad o gas: se deben planear líneas y gasoductos al mismo tiempo, no separadas. La unificación de los entes va a dar mayor seguridad a los inversores”, agregó.

Por otro lado, anunció que trabajarán en un esquema que garantice la libertad para elegir a la compañía de suministro eléctrico mediante un comercializador que funcione como intermediario entre el usuario y la distribuidora.

“Es momento que el usuario final elija su propio suministrador de electricidad como nos pasa con el teléfono. No hay ninguna razón técnica que impida abrir la comercialización. En Europa es así y lejos de encarecerlo, baja el precio”, dijo.