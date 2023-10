Massa busca "dar vuelta" los yacimientos

El ministro de Economía de la Nación, no sólo vino a inaugurar el gasoducto Norte, y el anuncio del dólar diferencial para el sector como una señal de aliento a las operadoras para seguir en un camino de fortalecer el ingreso de divisas al país y la economía energética.

Sino que vino a “poner orden”, en un intento de revertir los malos números electorales, no sólo en el país, sino en las zonas hidrocarburíferas, donde su principal contrincante, el libertario Javier Milei, arrasó en las elecciones PASO.

Massa llamó a “dar vuelta la historia” frente a un público trabajador, registrado y aspiracional, que parece haberle dado la espalda a la economía más fructífera de Neuquén, que es el sector petrolero .

El intento de revertir un resultado, es más que un tema numérico, sino de dignidad para los gremios como Petroleros Privados o la UOCRA, que las zonas de Añelo y Rincón de los Sauces, donde Milei obtuvo el 50% de los votos, contra un Massa que apenas llegó a un 20%. Son más de 30 puntos de diferencia, entre los dos candidatos y dos modelos, donde tanto Marcelo Rucci como Juan Carlos Levi, los máximo dirigentes gremiales, no pudieron “bajar el mensaje” de un candidato del de Unión por la Patria, golpeado por la inflación y un gobierno debilitado de Alberto Fernández luego de la pandemia.

Es que Massa tuvo su peor performance electoral en el corazón de Vaca Muerta, no sí en las grande conurbaciones de la Confluencia como Neuquén capital Centenario y Plottier, que son las localidades que se llevan casi toda la demanda electoral de la provincia.

En Vaca Muerta, sólo si se toman los departamentos de Añelo (con la ciudad homónima como la más fuerte) y Pehuenches, con Rincón de los Sauces, la tradicional ciudad petrolera como referencia, votaron 25.841 personas. De esa cantidad, el 49,7% votó a Milei, que representan 12.848 votos, en un ambiente estrictamente petrolero.

SFP Acto de Massa (74).JPG Sebastian Fariña Petersen

Los sindicalistas ya tienen ese dato y como contrapartida para dar un salto de calidad, salieron a organizar un acto en apoyo a Masaa, donde hubo una movilización casi total desde los pozos y las oficinas, a ese acto.

Los datos soprenden, ya que en los dos departamentos, hubo 5.969 personas que directamente no fueron a votar el domingo. Es ahí donde los sindicatos tienen la mirada para hacer los deberes frente al nuevo referente que quieren como presidente.

El caso de Añelo es el más paradigmático, porque hubo un participación del 66% en las urnas, es decir que un 44% de los electores no fue a votar. Esto representa 5266 personas que no fueron a votar. Hay varias explicaciones, relacionadas al mundo del trabajo, como las personas que tienen domicilio en Añelo y no pueden abandonar los puestos laborales, o tienen que trasladarse, algo que los gremios ya tomaron nota para la elección presidencial. Muchos tienen domicilio pero pocos vienen, por el flujo de idas y venidas que tiene la dinámica laboral.

En Añelo, el candidato de La Libertad Avanza tuvo una de las mejores performance de la provincia. Milei sacó 7330 votos, lo que representa un 55% del electorado. Una cifra imponente, que se suma a la abstención. En la misma localidad, la penetración electoral de Unión por la Patria tuvo 2139 votos, el 21,45% con de Massa y el kirchnerismo.

En Rincón de los Sauces, la realidad fue parecida en cuanto a los números de Milei. Obtuvo el 48% que representa 5518 sufragios, pero la participación fue más alta, por ser una localidad consolidada. Sin embargo, en ese lugar llamó la atención la cantidad de votos en blanco y nulos que llegó al 11,45% y que representan 1792 personas. Es una cantidad enorme que se lee como un “descontento”. Es una ciudad más organizada que Añelo, que ya tuvo su crecimiento y tiene una larga trayectoria alrededor del petróleo

El voto de Milei, al que los politólogos catalogan como el varón joven solitario y en algunos casos, “sin trabajo”, coincide en parte con el perfil del trabajador petrolero, nutrido en el micromundo del yacimiento, una relativa sociabilización y alta exposición a las redes sociales.

La visita de Massa a Neuquén y el pedido de “dar vuelta la historia,” puede leerse como una suerte de misión para los gremios más pesados de la provincia: intentar revertir los números, con una demostración de fuerza en un acto, que será complejo en votos.