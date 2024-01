Más gremios petroleros adhieren al paro nacional

Tal como informó +e, los Sindicatos de Petroleros Privados y Jerárquicos de Río Negro, Neuquén y La Pampa fueron los primeros en sumarse al paro. Asimismo, la medida de fuerza fue uno de los temas que se tocó en la última asamblea realizada por el gremio de petroleros privados en Añelo. “ Nosotros no somos casta, somos trabajadores ”, ponderó Marcelo Rucci .

En este sentido, el dirigente gremial subrayó que los trabajadores petroleros se adelantarán al paro general impulsado por la CGT y comenzarán con la medida de fuerza a las 8 y no a las 12 como se hará en el resto del país.

En tanto, el sindicato que conduce Manuel Arévalo destacó que “se ha llegado a esta determinación luego de analizar los alcances del DNU 70/2023 emitido por el Poder Ejecutivo de la Nación, específicamente en lo que respecta al Título IV–Trabajo – y Capítulo IV – Asociaciones Sindicales”.

Los últimos días sirvieron para conocer la postura de los demás gremios. Las dudas se multiplicaban y las asambleas sirvieron para tomar una postura con respecto al paro nacional.

Una de las principales incógnitas pasaba por lo que haría el Sindicato de Petroleros Privados de Chubut. Su líder Jorge Ávila había manifestado que no estaba de acuerdo con la medida por considerar que no era el tiempo para acciones de este tipo. Sin embargo, con el correr de los días se decidió cambiar de opinión.

Gremios petroleros UTPA.jpg

Si bien la entidad gremial manifestó que se prestarán servicios de manera normal y habitual por encontrarse en conciliación obligatoria dispuesta por la Secretaría de Trabajo de la Nación, pero instó a los miembros de la comisión directiva, delegados, congresales, agrupaciones, trabajadores de franco y de vacaciones a que se sumen a la movilización en Comodoro Rivadavia.

Lo mismo ocurrió con el Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral. Como adelantó este medio, el gremio conducido por José Llugdar realizó una asamblea este martes para decidir si adhería a la movilización. Los dirigentes decidieron que se sumarían al paro y participarán de las diferentes marchas en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

“La institución convoca a sus miembros de comisión directiva, cuerpo de delegados y colaboradores gremiales, como también a afiliados y compañeros que estén de franco o vacaciones, -teniendo en cuenta que la medida de fuerza no afectará a la producción ni a las tareas en yacimientos, bases y equipos-; a tomar parte de las respectivas convocatorias a la movilización de la CGT en todo el país”, aclaró el gremio.

Asimismo, el Sindicato de Petroleros Jerárquicos de Cuyo y La Rioja también se sumarán a las medidas de fuerza. “Nuestro sindicato resuelve sumarse a la medida de fuerza anunciada para el próximo miércoles 24 de enero en contra de la incertidumbre sembrada en los trabajadores a través del DNU”, afirmó el gremio conducido por Julián Matamala.

“Se seguirán tomando las medidas necesarias en defensa de los derechos de nuestros representados. Hoy, no necesitamos reinventar derechos laborales”, agregó.

La adhesión al paro nacional no fue unánime en todos los gremios. Si bien no se brindaron mayores detalles, el Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz y la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASPeGyBio) decidieron no ser parte de la jornada.