María Tettamanti: "mi función es entender qué molestia le tengo que sacar al sector privado"

“Siempre he tenido la conciencia de que las políticas públicas están directamente vinculadas a nuestra vida diaria. La emigración de mi hija, como la de muchos jóvenes argentinos, es un reflejo directo de las decisiones políticas de los últimos años. Eso me duele profundamente, y me impulsa a aportar mi grano de arena para cambiar la situación”, comentó Tettamanti al abrir su participación en el acto de del 20º aniversiario del Mercado Electrónico del Gas (MEGSA).