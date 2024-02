Los gobernadores invitaron a Milei a una cumbre para dar vuelta la página

Los mandatarios de Neuquén, Rolando Figueroa ; de Río Negro, Alberto Weretilneck ; de Chubut, Ignacio Torres ; de La Pampa, Sergio Ziliotto ; y de Santa Cruz, Claudio Vidal , coincidieron que “ no hay Nación sin provincias y no hay provincias sin Nación ”, por lo que le pidieron al Presidente que retome el camino del diálogo para tratar de encontrar una salida a los problemas que aquejan a los argentinos.

La conferencia de prensa fue realizada después que la Justicia Federal fallara a favor del gobernador de Chubut en el conflicto con el Gobierno nacional por la quita de fondos de la coparticipación. “El árbitro de esta discusión fue la Justicia. Después el Gobierno puede apelar, pero para Chubut el tema está saldado”, sostuvo Torres.

En este marco, Figueroa destacó que los patagónicos quieren dialogar y colaborar para que el país salga adelante. “El pueblo de la Patagonia es totalmente generoso con el país. Producimos gran parte del petróleo, gas, pesca y electricidad en condiciones totalmente austeras. Contribuimos mucho con el producto bruto interno. Amamos esta patria. Estamos integrados, pero a la hora de recibir terminamos recibiendo la energía más cara, un transporte más caro y pagamos mucho más impuesto a las Ganancias”, detalló.

El gobernador de Neuquén le pidió a la Casa Rosada que retome el diálogo con los mandatarios para que Argentina pueda despegar. “Es importante una mesa de diálogo donde nos podamos escuchar y ver las caras para que podamos contribuir mejorar a la Argentina. Siempre estuvimos dispuestos a hablar con respeto para que la Patagonia siga creciendo”, aseguró.

Asimismo, Figueroa valoró el rol que tendrán las cuencas productivas para sustituir las importaciones en los próximos años y ponderó el superávit económico que generarán los proyectos en Vaca Muerta, que le permitirá seguir creciendo a otros sectores productivos como puede ser la pampa húmeda. “Para eso necesitamos seguir trabajando en conjunto y en paz”, consideró.

En la misma sintonía, Weretilneck afirmó que “el espíritu de la Patagonia es el diálogo” y unificó el mensaje de todos los gobernadores invitando a Milei a Chubut. “El próximo 7 de marzo nos vamos a encontrar en Puerto Madryn donde va a sesionar el Parlamento Patagónico para discutir la agenda productiva de la región. Y queremos invitar al Presidente para que esté con todos los gobernadores, legisladores, el movimiento obrero y demás actores para demostrarle que la Patagonia está unida y que quiere dialogar para seguir creciendo”, destacó.

Una oportunidad para crecer

En tanto, el mandatario chubutense lamentó “la falsa grieta” que se originó entre las provincias y Nación y sostuvo que “no hay tiempo para discusiones arcaicas” ya que lo que hay que tratar de solucionar temas de salud, educación y seguridad. Recordó que los gobernadores patagónicos también tomaron decisiones austeras y ponderó que la región representa el 50% de las divisas que “se vienen dilapidando desde el Gobierno nacional”.

“La Argentina necesita una agenda de crecimiento, por eso le vamos a proponer al Presidente participar de una agenda de desarrollo patagónico para generar más divisas, que nos permitan agregarle valor a nuestros recursos, generar trabajo y mejores condiciones para los argentinos”, subrayó Torres.

En este sentido, Ziliotto afirmó que el fallo de la Justicia Federal a favor de Chubut es “un triunfo del federalismo” y que se seguirá apostando al diálogo. “En la Argentina hace falta gobernabilidad. En ese esquema de gobernabilidad hay que respetarse, por eso vamos a seguir apostando a la institucionalidad y a la división de poderes. No vamos a devolver con agravios ningún agravio. Pero siempre vamos a defender nuestras provincias”, consideró el gobernador pampeano.

Continuando en esa línea, Vidal criticó que el país atraviesa un momento triste ya que lo que “no resuelve la madurez política, lo resuelve la Justicia” y pidió encontrar consensos, pero advirtió que tiene que haber respeto. “Basta de violencia mediática, que no aporta en nada. No todos somos iguales, no a todos nos da lo mismo. El Gobierno nacional tiene que dar el ejemplo. Tiene que construir un camino que nos permita despegar”, aseveró.

“Si la Patagonia produce, el problema económico se puede resolver. Le pido al Gobierno nacional que convoque a una mesa de diálogo. No somos sus enemigos, perseguimos los mismos intereses”, destacó el mandatario santacrueño.