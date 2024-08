"La política de autoabastecimiento terminó importando gas caro de Bolivia y nunca lo pagó"

Chirillo consideró que la excesiva intervención del Estado generó que durante dos décadas se gastarán aproximadamente 150 mil millones de dólares para subsidiar de forma generalizada el consumo de gas y luz. “Este costo fiscal lo pagábamos todos los argentinos con más emisión y más inflación”, describió.

“Esto generaba también una falsa percepción en la población de que la energía tenía que estar barata. Fue así que se instalaron hábitos de consumo ineficientes que exceden los estándares comparables internacionalmente”, agregó.

Asimismo, el secretario de Energía de la Nación sostuvo que “la política de autoabastecimiento, que desincentivó la producción local e hizo que en los últimos 12 años el país haya tenido un déficit de 30 mil millones de dólares en la balanza comercial energética”.

“Y terminaron importando gas, caro, de Bolivia que encima nunca pagaron”, apuntó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/chirilloeduardo/status/1824085105385627825?t=EGaj4C6UKFj3a4_GnZ88Vw&partner=&hide_thread=false Hace 8 meses, asumimos con el desafío de recuperar el sector energético.



La situación era caótica: un sistema quebrado, desinvertido, desfinanciado y al borde del colapso.



Abro hilo explicando por qué el modelo energético populista estaba agotado, aunque algunos no lo veían... — Eduardo R. Chirillo (@chirilloeduardo) August 15, 2024

Subsidios descontrolados

Chirillo también criticó la falta de control sobre los subsidios. “No hay dinero peor gastado para el Estado que subsidiar a quienes no lo necesitan. Lamentablemente, ese fue el caso en los últimos años, con un Estado que no hacía seguimiento de la situación de usuarios y con errores de implementación”, aseguró.

Sobre el congelamiento de tarifas, el funcionario manifestó que generó consecuencias como el freno de inversiones y falta de obras para extender y mejorar los sistemas gasíferos y eléctricos. “Las tarifas no cubrían el costo de suministro. En electricidad, usuarios de ingresos medios y bajos pagaban apenas el 5% y el 4% del costo”, aseveró.

“Todas estas medidas hicieron que Argentina entrara en una paradoja: era el país de la región donde la energía era más barata y donde el consumo per cápita era el más alto. Era evidente que no se podía seguir así”, destacó.

“Era urgente cambiar este sistema obsoleto y eso es lo que estamos haciendo bajo el liderazgo del presidente Javier Milei”, agregó.

Un sendero de recuperación

Chirillo subrayó que el país comenzó a recorrer un camino hacia la recomposición tarifaria y la reasignación eficiente de los subsidios, “focalizándose solamente en quienes realmente lo necesitan”.

“Estamos normalizando el sector energético y estableciendo reglas claras para impulsar las inversiones privadas. Solo así vamos a tener un sistema autosustentable, en el que se pague lo que vale la energía y se brinde un mejor servicio a todos los usuarios”, afirmó.

Subsidios: nueva fecha de cierre

El Gobierno nacional decidió prolongar la fecha del cierre para que las familias puedan darse de alta o actualizar sus datos en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Los usuarios tendrán tiempo hasta el 4 de septiembre solicitar una ayuda del Estado.

El plan de la administración de Javier Milei es avanzar en un nuevo esquema de subsidios que estipulará un fuerte impacto en las tarifas de los servicios energéticos.