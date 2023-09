Elías Sapag: "Nación no quiere a las provincias"

Elias Sapag.mp4

“Hace dos años nosotros con los gobiernos de Río Negro y Neuquén hicimos un informe donde pretendíamos hacer una empresa tripartita entre la Nación y las provincias de Río Negro y Neuquén para administrar, explotar y mantener estas represas y con el resultado económico de ellas un fideicomiso con fines específicos para construir alguna represa sobre el Río Neuquén”, subrayó.

“A Nación solamente le interesa la energía limpia, firme y sobre todo barata porque la energía hidroeléctrica es la más barata de todas”, aseguró.

En este sentido, Sapag manifestó que los dichos contradicen a los hechos. “El ministro Massa eleva a este presupuesto a la Nación y decide que la administración de las represas sea a través de la creación de una empresa que se llama Energías Hidroeléctricas S.A.U. Esa ‘U’ quiere decir unipersonal, es decir que solo puede haber un solo socio. Las provincias aquí no tienen ningún lugar como no lo tuvieron en estos últimos dos años”, cuestionó.

Asimismo, el dirigente criticó que el titular del Palacio de Hacienda no volvió a convocar a las autoridades para avanzar en las negociaciones sobre las represas. “Hace tres meses Sergio Massa se reunió con ministros, gobernadores electos, gobernadores en ejercicio y la Secretaría de Energía y dijo que prorrogaban las concesiones hasta tanto se encontrara con las provincias un acuerdo de cómo íbamos a resolver esto. No nos hemos reunido desde aquella fecha. Nunca tuvimos una llamada para tratar este tema”, aseveró.

“No hay salida. Nación no quiere a las provincias. No está cumpliendo con la Constitución, no está cumpliendo con los gobiernos. El ministro Massa no tiene ninguna intención de darle participación a Río Negro y a Neuquén, por lo tanto, la única solución que ofrece es que las provincias cobren un canon del uso del agua para la generación de energía eléctrica. Eso es lo único que les quedaría”, destacó.