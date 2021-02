Los yacimientos de la Cuenca Neuquina, en particular aquellos bloques que tienen como objetivo Vaca Muerta, están recobrando movimiento desde el último tramo del 2020. Sin embargo, desde el ámbito sindical cuestionan que las dotaciones todavía no son las adecuadas y que la sobrecarga de trabajo puede afectar severamente la salud de los petroleros .

"Si las empresas no quieren poner un hombre más, las cosas serán más lentas", advirtió Pereyra. Es que si no hay personal suficiente en las áreas, las tareas que se exigen pueden resultar humanamente difíciles de lograr. Por caso, muchas empresas de servicio han llegado a tener récords de tiempo para la concreción de etapas de fractura, que en concreto no es más que trabajadores petroleros poniendo la espalda.

Queda un tema pendiente. ¿Cuál será el ámbito de negociación para resolver estas diferencias? YPF, la empresa más grande del sector, hizo una presentación en el Ministerio de Trabajo de la Nación. No obstante, el sindicato petrolero de base se lo impugnó al considerar que es un tema que tiene particularidades propias de la Cuenca Neuquina, por lo que debería abrirse una mesa en la Subsecretaría de Trabajo de Neuquén.

Luego de la presentación ante Nación, la cartera que comanda Claudio Moroni dictó la conciliación obligatoria por 15 días. Pereyra comentó que, como suele ocurrir, en ese periodo se mantienen negociaciones con las empresas y es así que se acordó los momentos de descanso para el personal abocado al fracking desde el lunes último. Por ahora, hay una audiencia para mañana jueves pero que los abogados del gremio reiterarían la postura de realizarla en Neuquén.

guillermo pereyra.jpeg Pereyra sale a recorrer los bloques de la Cuenca Neuquina, en medio de un pedido de paritarias para el 2020 al ministerio de Trabajo de la Nación.

"No estamos en conflicto con YPF, sino que pedimos que las dotaciones sean las adecuadas porque se están matando los trabajadores", apuntó el líder de los petroleros privados de la Cuenca Neuquina.

Otro de los frentes que cubre el gremio de los petroleros es con una empresa de salud que presta servicios en los yacimientos. Pronto habrá una audiencia que reúna a las empresas productoras y a esta contratista, Emergencias Salud, para que se llegue a un acuerdo salarial para unos 200 empleados.

Mientras tanto, Pereyra y la comisión directiva esperan los resultados de estas presentaciones e impugnaciones, con el optimismo de que la audiencia sea realizada en Neuquén que, según explicó el titular del gremio, es el ámbito propicio por una cuestión de soberanía de las provincias sobre los recursos y un tema laboral con particularidades regionales que pueden resolverse en la Subsecretaría provincial de Trabajo.