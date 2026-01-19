San Patricio del Chañar: crearán un Parque Industrial Sustentable
El intendente Gonzalo Nuñez suscribió un acuerdo con la empresaria Antonella Ferracioli para impulsar un proyecto público-privado.
La Municipalidad de San Patricio del Chañar firmó un convenio urbanístico con la empresaria Antonella Ferracioli para avanzar en la creación de un "Parque Industrial Verde" o sostenible, un proyecto estratégico de aproximadamente 400 hectáreas que fortalece el desarrollo productivo y la planificación territorial de la localidad.
El acuerdo establece un esquema de trabajo público-privado mediante el cual el Municipio accederá al 10 por ciento de las parcelas útiles del predio, mientras que la inversión para el desarrollo del parque estará a cargo del sector privado.
El Parque Industrial Sostenible busca tener un rol clave para el desarrollo de Vaca Muerta, en un contexto donde San Patricio del Chañar forma parte de la región y se consolida como portal de ingreso a la actividad hidrocarburífera. La iniciativa permitirá que las empresas que operan en el petróleo cuenten con un parque industrial planificado, con servicios adecuados y localización estratégica, además de albergar otras actividades productivas.
Planificar el crecimiento
“Este convenio es una muestra concreta del rumbo que venimos marcando, con planificación, desarrollo y trabajo conjunto con el sector privado”, expresó Nuñez. En ese sentido, remarcó que “San Patricio del Chañar sigue dando pasos firmes para generar oportunidades y consolidar un perfil productivo diverso”.
El jefe comunal destacó además que este nuevo acuerdo se suma a otros convenios urbanísticos ya firmados por la Municipalidad, que forman parte de una agenda de desarrollo sostenida. “Cada uno de estos convenios responde a una visión clara de crecimiento ordenado y con reglas”, afirmó Núñez.
El proyecto será tratado por el Concejo Deliberante, que, aseguran desde el Ejecutivo municipal, viene acompañando el proceso de crecimiento y planificación que atraviesa San Patricio del Chañar. El intendente trabaja de manera conjunta con las y los concejales y valora el acompañamiento del cuerpo legislativo en el impulso de iniciativas importantes para la comunidad.
