Pluspetrol va por los 100.000 barriles diarios en Vaca Muerta

Bajo del Choique es uno de los arietes del crudo de Vaca Muerta.

Julián Escuder , Country Manager de Pluspetrol , subió al escenario de Shale in Argentina: Unleashing Vaca Muerta to the World , en Houston , y trazó el horizonte de la compañía de cara a los próximos tres años. El plan se basa en acelerar el desarrollo de Bajo del Choique – La Invernada y La Calera para llegar a los 100 mil barriles diarios en la roca madre.

El ejecutivo destacó que la compra de los activos de ExxonMobil marcó un antes y un después para la petrolera. La adquisición implicó asumir una cartera de activos mucho más grande y, al mismo tiempo, sostener la disciplina financiera necesaria para desarrollar los prospectos que traía ese paquete de yacimientos.

"Adquirir los activos de ExxonMobil fue la mayor adquisición que jamás hayamos hecho, una de las más grandes en la historia de Argentina", subrayó Escuder, y ponderó que la compañía se propuso "ser disciplinados también en el aspecto financiero" antes de acelerar la producción.

Multiplicar la producción por diez

El contraste de números es el que más repite la compañía puertas adentro. El yacimiento que Pluspetrol heredó de ExxonMobil producía 5.600 barriles diarios; hoy esa misma área bombea 50.000, un salto que el CEO atribuye a la inversión y a la baja del riesgo país.

Escuder dedicó buena parte de su exposición a explicar cómo se financió ese crecimiento. La compañía pasó de estar afuera de los mercados internacionales a colocar deuda por miles de millones de dólares, algo que el propio directivo describió como un cambio de escala sin precedentes.

"Estábamos fuera del mercado, lo cual también es un desafío cuando emitís deuda internacional por primera vez; fuimos muy bien recibidos por el mercado en ese momento y vimos que emitimos más de dos mil millones de dólares en los mercados internacionales", relató el ejecutivo.

Bajo del Choique es uno de los pilares de Pluspetrol en Vaca Muerta.

Financiamiento, RIGI y el fin de la planta única

El siguiente tramo de la exposición estuvo dedicado al esquema de inversión. El directivo de Pluspetrol explicó que la compañía lleva tres años consecutivos de desembolsos superiores a los de la década anterior completa, sin contar la operación con ExxonMobil.

Ahí entró el RIGI. Según Escuder, el proyecto avanza con las aprobaciones encaminadas y una inversión proyectada de 12.000 millones de dólares, que la empresa distribuirá en distintas plantas modulares en lugar de una única planta central de procesamiento.

"Pasamos de cero a dos mil millones de dólares de deuda y cada vez que vamos a los inversores, los datos económicos son muy bien recibidos por ellos. Cumplimos con todo lo que dijimos que podíamos hacer", sostuvo Escuder ante empresarios e inversores reunidos en Houston.

"En lugar de tener una sola planta central, vamos a tener muchas más pequeñas, de 25.000 barriles, siguiendo el plan de perforación. Para abril del año que viene ya vamos a tener una nueva planta de 25.000 y el modelo completo hacia 2029", detalló el Country Manager sobre el rediseño operativo.

Julián Escuder, CEO de Pluspetrol.

La meta de 100.000 barriles diarios hacia 2029

Con ese esquema de plantas modulares como base, Escuder puso fecha al objetivo de producción que persigue la compañía en Vaca Muerta. Asimismo, sostuvo que la meta es llegar a los 100.000 barriles diarios hacia fines de 2028 o comienzos de 2029.

El directivo remarcó que parte de ese crecimiento ya es terreno ganado. En mayo, contó, la petrolera sumó los primeros 25.000 barriles de capacidad adicional, en un plazo de entre 12 y 14 meses entre la decisión de construir y la puesta en marcha de cada planta.

"Para 2028 o hacia finales de 2028, principios de 2029, esperamos estar produciendo cien mil barriles al día en nuestro país. Sabemos que tiene sus desafíos, no es que descubrimos algo nuevo: cuesta conseguir más tierras y más cuadrillas, pero fuimos capaces de monetizar la producción", explicó Escuder sobre la meta y los desafíos logísticos que implica sostenerla.