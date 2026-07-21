Pampa Energía: Rincón de Aranda fue calicado como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo

El RIGI habilita a Pampa Energía a acelerar una inversión millonaria en Rincón de Aranda.

La aprobación del RIGI para el proyecto de Pampa Energía en Rincón de Aranda marca un paso decisivo para uno de los desarrollos de Vaca Muerta que más creció durante el último año. El Ministerio de Economía oficializó la adhesión mediante la Resolución 1025/2026 y calificó la iniciativa como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo .

La iniciativa contempla una inversión estimada de U$S 4.522 millones que se ejecutará hasta 2041. El plan incluye la perforación y completación de 259 pozos horizontales , una nueva planta de tratamiento para petróleo y gas , además de la infraestructura necesaria para transportar la producción desde el área.

El proyecto fue presentado por la sucursal dedicada de Pampa Energía para Rincón de Aranda y, de acuerdo con la normativa vigente, únicamente los nuevos pozos que se perforen después de la adhesión quedarán alcanzados por los beneficios del régimen. Los pozos actualmente en producción permanecen excluidos.

Rincón de Aranda fue calificado como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo.

El proyecto apunta a acelerar la producción

El desarrollo se llevará adelante sobre un bloque de 237 kilómetros cuadrados ubicado en Vaca Muerta. La planificación contempla ramas laterales de hasta 3.000 metros distribuidas en tres niveles productivos, una configuración que busca maximizar el aprovechamiento del reservorio.

Además de los pozos, el plan incorpora una planta con capacidad para procesar 45.000 barriles diarios de petróleo y 800.000 metros cúbicos diarios de gas. También prevé la construcción de oleoductos, gasoductos y las instalaciones necesarias para la disposición del agua utilizada durante las operaciones de fractura hidráulica.

Desde Pampa Energía destacaron que: "La aprobación del RIGI es muy importante porque nos permite acelerar las inversiones. Podremos desarrollar la parte norte del área, acelerar el ramp-up y extender el plateau de producción".

Pampa Energía acelera en Vaca Muerta.

Exportaciones por U$S 17.000 millones

Según la presentación realizada por la compañía ante la Comisión Nacional de Valores, el objetivo es destinar el 100% del petróleo producido al mercado internacional. Bajo ese escenario, las exportaciones acumuladas durante la vida útil del proyecto alcanzarían unos U$S 17.000 millones.

La aprobación llega cuando Rincón de Aranda atraviesa una etapa de fuerte expansión. Durante 2025, el bloque pasó de producir menos de 1.000 barriles diarios a acercarse a los 20.000 barriles diarios, convirtiéndose en el principal motor del crecimiento petrolero de Pampa Energía.

Para 2026, la empresa prevé destinar alrededor de U$S 770 millones exclusivamente al desarrollo del área. El programa contempla perforar 20 nuevos pozos y completar otros 35, apoyado en un costo de extracción cercano a los U$S 10 por barril, uno de los más competitivos de Vaca Muerta.

Las proyecciones de la compañía apuntan a elevar la producción desde los actuales 19.000 barriles diarios hasta unos 25.000 barriles diarios durante los primeros meses del año y alcanzar cerca de 28.000 barriles diarios con la incorporación de una planta de procesamiento temporal. El objetivo de largo plazo es consolidar una meseta cercana a 45.000 barriles diarios hacia 2027.