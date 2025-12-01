Los dólares de Vaca Muerta: cómo serán las exportaciones del 2026

Vaca Muerta va por un nuevo récord y en 2026 podría generar un superávit de balanza comercial energética de hasta 9.000 millones de dólares , unos 2.400 millones por encima de lo que cerraría este año.

Las proyecciones fueron difundidas por la consultora Economía & Energía que trazó dos escenarios distintos (tendencial y ácido) de acuerdo al nivel de precios internacionales y el contexto macroeconómico.

El más optimista indica un nivel de producción de crudo de 937.000 barriles día en promedio para todo el 2026, de los cuales 642.000 provendrían del shale y 389.000 barriles se destinarían a la exportación para generar 8.846 millones de dólares.

“Esto supone que se mantienen las tasas de crecimiento de la producción no convencional y el declino en las cuencas maduras. Para ello, se requerirá de un incremento en los niveles de actividad, ya que el enganche récord de pozos a lo largo de los últimos meses estuvo asociado, en parte, a los pozos perforados y no enganchados en el período previo”, sostiene el informe.

En cambio, en el panorama más complicado la producción petrolera rondaría los 868.000 barriles, 584.000 del shale y 321.000 para exportación, lo que equivale a una generación de 7.291 millones en todo el 2026.

El precio esperado para el petróleo de Vaca Muerta

“Se contempla una disminución en la cantidad de pozos de shale oil enganchados, en línea con los equipos de perforación actualmente en operación. Adicionalmente, se supuso un incremento en las tasas de declino de la producción convencional, en particular en el Golfo San Jorge en donde se verificó una sensible contracción en los pozos perforados durante los primeros diez meses del presente año”, detallan.

En los dos casos, se prevé un mismo nivel de precios de crudo (62 dólares) y el mismo volumen de exportaciones de gas natural con 649 millones de dólares. Es decir, unos 70 millones menos que en 2025 a partir de una baja de precios de 6 a 5,4 dólares el millón de BTU.

El cuadro de importaciones también se repite en los dos escenarios con 3.343 millones de dólares a raíz de un leve incremento en las compras de GNL, gas natural y combustibles líquidos tanto para generación eléctrica como para nafta y gasoil.

En consecuencia, la balanza energética tendría un superávit de 9.000 millones en el mejor escenario (con 12.272 millones de exportaciones) y de 7.400 millones en el cuadro más negativo (con 10.749 millones de exportaciones).