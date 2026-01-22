El nuevo oleoducto de Trafigura permitió exportar crudo de Vaca Muerta a Estados Unidos

Entre el 26 y el 30 de diciembre de 2025, el buque tanque VS Pride cargó 71.000 metros cúbicos de crudo de productores de la Cuenca Neuquina hacia Estados Unidos . La exportación se realizó desde la Posta de Inflamables N°3 en Puerto Galván , utilizando el sistema logístico de la Refinería de Bahía Blanca, y el Oleoducto Derivación recientemente inaugurado por Trafigura .

El aspecto central de esta operación fue el uso de este nuevo oleoducto, una inversión estratégica realizada por Trafigura junto con Oldelval , que permite la conexión directa del sistema troncal con la Posta de Inflamables N°3 en Puerto Galván, eliminando restricciones operativas y optimizando la capacidad de operación.

Salto cualitativo: velocidad y eficiencia

Gracias a esta nueva instalación, se logró eficientizar la operación de carga vía la conexión directa con el oleoducto troncal de Oldelval. La carga del VS Pride —un barco de 228 metros de eslora— y la sinergia con la Derivación permitió a la Refinería Bahía Blanca, en coordinación con el consorcio de Puerto Rosales, maximizar la eficiencia logística, conectando de forma directa la producción de la cuenca neuquina con el mercado internacional.

Esta operación consolida a Trafigura como una opción estratégica de logística para el petróleo proveniente de Vaca Muerta, demostrando que las inversiones en infraestructura de transporte son la llave para escalar el perfil exportador de la región.

El oleoducto fue inaugurado a comienzos de noviembre del año pasado, constituyendo un canal estratégico para el sistema de transporte de crudo del país que mejora la flexibilidad operativa y la capacidad exportadora de la Cuenca Neuquina.

El nuevo ducto, de 14 pulgadas de diámetro y 11 kilómetros de extensión, conecta el sistema troncal Allen–Puerto Rosales de Oldelval con la Refinería Bahía Blanca. La obra demandó una inversión superior a los 30 millones de dólares y fue ejecutada cumpliendo los más altos estándares de calidad, seguridad y medio ambiente.

Exportacion-de-crudo-Puerto-Galvan trafigura Medanito petróleo.jpg El nuevo oleoducto de Trafigura mejora la logística y permite exportar crudo de Vaca Muerta a Estados Unidos.

Una empresa en crecimiento

Trafigura es un grupo líder en materias primas, propiedad de sus empleados y fundado hace más de 30 años. En el corazón del suministro global, Trafigura conecta recursos vitales para impulsar y construir el mundo. Desplegamos infraestructura, experiencia en mercados y nuestra red logística mundial para transportar petróleo y productos petroleros, metales y minerales, gas y energía desde donde se producen hasta donde se necesitan, formando relaciones sólidas que hacen que las cadenas de suministro sean más eficientes, seguras y sostenibles. Invertimos en proyectos y tecnologías de energía renovable para facilitar la transición hacia una economía baja en carbono, incluso a través de MorGen Energy y la empresa conjunta Nala Renewables.

El Grupo Trafigura también comprende activos industriales y negocios operativos, incluyendo el productor de multimetales Nyrstar, la empresa de almacenamiento y distribución de combustible Puma Energy, la empresa conjunta Impala Terminals y Greenergy, proveedor y distribuidor de combustibles para transporte y biocombustibles. El Grupo emplea a más de 14.500 personas, de las cuales más de 1.400 son accionistas, y está activo en más de 150 países.