El gas vuelve con sus urgencias y oportunidades

El gas es ese recurso que pone a Vaca Muerta en el top 2 de los reservorios no convencionales del mundo. Llave para un futuro casi sin par entre las posibilidades que tiene el país entre manos, es al mismo tiempo parte de uno de los problemas estructurales que acarrea la economía argentina. Podría ser una fuente gigantesca de recursos, pero impone desafíos que hoy el país parece lejos de poder abordar. Exportar gas natural licuado (GNL) requiere de miles de millones de dólares de inversión que hoy Argentina no tiene. Esa posibilidad necesita de una estabilidad que tampoco el mundo parece cerca de encontrar. No está del todo claro qué tipo de mercado será el de los próximos años. Pero sí que se necesitará del gas como combustible en la transición hasta ese momento en el que, se dice, las energías renovables permitirán la sustentabilidad del modo de vida tal cual lo conocemos (o veníamos conociendo) hasta hoy.