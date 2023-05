"Sería bueno ver un círculo virtuoso de exploración offshore"

"Hemos sumado una plataforma, la más austral del mundo, en Vega Pléyade, en la Cuenca Austral, operada por TotalEnergies, que ya está entregado 10 mm3/d". En ese sentido, para reforzar el concepto, Gioffré recordó que PAE tiene experiencia en aguas someras del golfo de México y que en Argentina YPF, "logró permisos para realizar exploración 3D en el mar argentino para hacer exploración".

Emilio Acin Daneri, Presidente IAPG Houston y asesor comercial senior de CNOOC para Latinoamérica, en diálogo con +e, aseguró: "Argentina no es solamente Vaca Muerta, es también el offshore, que tiene por un lado la parte austral de Tierra del Fuego, que ya hace décadas que se viene explotando el gas, pero por otro lado tiene prospectos exploratorios muy interesantes". Aunque aclaró que aún son de "frontera", es decir que la inversión necesaria para su desarrollo es extremadamente alta. "Es que hay que explorar, gastar mucho dinero en pozos offshore, algunos profundos, que salen cientos de millones de dólares, y para eso tiene que haber no solo una buena perspectiva macroeconómica, sino que se vaya formando un framework, un mercado de licencias", dijo.

Retomar el ciclo virtuoso

Acin Daneri lamentó que tras la primera ronda licitatoria llevada adelante por el gobierno de Mauricio Macri, esa iniciativa no se haya repetido. "Fue una pena porque cuando vos tenés áreas exploratorias, es un proceso muy largo y la mayoría de las áreas exploratorias no son exitosas. Vas, estudias, haces sísmica, perforas, aprendes y vas a otra y vas a otra. Sería bueno ver un ciclo virtuoso en la exploración. Hoy por hoy, la exploración argentina todavía está muy lejos de ser una realidad de producción. Si vos te fijás, solamente hay los dos permisos que tiene Equinor, uno de sísmica y uno de perforación del Pozo Argerich, que eso se va a realizar el año que viene y después de ahí no hay mucho más en el horizonte y esperamos que todo esto sirva para crear esa conciencia".

Además, el directivo consideró que "en la medida que haya ofertas de áreas para licenciar, van a venir las empresas, porque los plays geológicos están. Aunque todavía falta probarse. Entonces, las que van a venir al principio son las que pueden hacer inversiones superiores a 100 millones de dólares por pozo".

WhatsApp Image 2023-05-04 at 11.39.15.jpeg Cockatil del IAPG Houston durante la OTC 2023.

¿Y Vaca Muerta?

"Vaca Muerta para nosotros (los argentinos) está claro y en el mercado norteamericano no se lo preguntan porque saben todo. La formación es muy conocida por gente que está en la industria y está presente en el desarrollo de oportunidades internacionales. Desde las majors, sobre todo de las que han reaccionado más rápido y han capturado el acreaje, las principales licencias, como Shell, Chevron, YPF, entre otras, conocen muy bien el potencial y saben bien qué es lo que hace falta para que Vaca Muerta todavía vaya mucho mejor de lo que está yendo", dijo el directivo de IAPGH.

Y explicó que ese saber tiene que ver con las condiciones macroeconómicas del país: "Siempre se habla, el gobierno pregunta, la gente lo dice. Y bueno, se va a solucionar cuando se pueda solucionar. Yo siempre digo que la industria petrolera es capaz de trabajar en lugares complicados como la Argentina. Eso no los asusta porque, sobre todo las empresas grandes, están en lugares todavía más complejos. Incluso, dentro de todo, Argentina tiene una cierta paz social, o sea el problema más que nada es macroeconómico".