RN 7: infraestructura clave para cuatriplicar las exportaciones mineras en el país

La licitación de la Ruta 7 marca el inicio de una nueva era logística.

Este mes, el gobierno nacional lanzará la licitación para las obras sobre la Ruta Nacional 7 en su tramo de alta montaña en Mendoza. Esta decisión, confirmada por el Ministro del Interior, Diego Santilli, busca resolver uno de los mayores cuellos de botella para el desarrollo productivo regional. Según el ministro, " el crecimiento necesita infraestructura . Por eso retomamos obras y trabajamos con las provincias para priorizar las que tienen impacto directo en el desarrollo".

Aunque el proyecto no nació exclusivamente para la minería, su impacto sobre el sector resulta directo. La Ruta 7 funciona como el principal corredor bioceánico del país y conecta los centros productivos con el Sistema Integrado Cristo Redentor y los puertos del océano Pacífico. Por esta vía circulan hoy insumos críticos, equipos de gran porte y cargas industriales esenciales para la actividad en la cordillera.

image Según el ministro Santili, "el crecimiento necesita infraestructura".

Cobre y litio: La inversión necesaria para 2030

Un informe nacional de requerimientos de infraestructura, elaborado por la Secretaría de Minería de la Nación, identificó que el principal límite para la expansión minera no reside en los recursos geológicos, sino en la red física y logística.

En la actualidad, Argentina cuenta con 24 proyectos en producción y otros 35 en estados avanzados previos a su operación.

La magnitud de la inversión necesaria impresiona. Se estima que el cobre requerirá 22.116 millones de dólares en infraestructura en los próximos años, mientras que el litio demandará unos 7.883 millones.

En este escenario, la mejora de la Ruta 7 garantiza la viabilidad técnica de proyectos de gran escala, como el emprendimiento cuprífero PSJ en Mendoza, que planea exportar concentrado de cobre hacia Chile.

image La Ruta 7 constituye el eje del corredor bioceánico hacia los puertos del Pacífico para la minería argentina.

El Plan Maestro: Trenes, gasoductos y logística integrada

La optimización de la Ruta 7 no ocurre de forma aislada. El plan maestro de infraestructura incluye la privatización del Belgrano Cargas, una red de más de 4.000 kilómetros que une las provincias mineras del NOA con los puertos del Atlántico. Este proceso busca una inversión inicial de 800 millones de dólares para modernizar vías y material rodante.

En paralelo, el sector energético acompaña esta transformación. La empresa TGN proyecta el Gasoducto Vicuñas, que demandará 370 millones de dólares para abastecer a los proyectos de litio en la Puna de Jujuy, Salta y Catamarca hacia enero de 2027.

Asimismo, la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial financiará con 2.400 millones de dólares un proyecto de litio en Salta, lo que representa el mayor desembolso de su historia para fortalecer el ecosistema minero, incluyendo su logística.

image Las obras de alta montaña en Mendoza eliminan cuellos de botella logísticos para el transporte de concentrado de cobre.

Competitividad minera: El desafío de superar a Chile y Perú

Si el país concreta estas inversiones estratégicas, las exportaciones mineras podrían cuadruplicarse para el año 2030 y sextuplicarse para 2035. En 2024, las ventas al exterior alcanzaron los 4.647 millones, la tercera mejor marca histórica del sector. Sin embargo, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) proyecta alcanzar los 15.000 millones en exportaciones anuales para el final de esta década.

La mejora de la Ruta 7 y la eficiencia del paso Cristo Redentor reducen los costos operativos y aumentan la competitividad frente a países con industrias consolidadas como Chile y Perú. Para los proyectos en etapa de prefactibilidad, la previsibilidad logística pesa tanto como el marco regulatorio. En definitiva, la infraestructura debe anticiparse a la producción para que los recursos enterrados se transformen en riqueza efectiva.