Río Negro potencia la diatomita en Jacobacci

Esta semana, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro realizó un relevamiento integral de la extracción y el procesamiento de diatomita en Ingeniero Jacobacci , uno de los principales polos nacionales de este recurso estratégico.

¿Por qué se trata de un recurso clave? La diatomita —también conocida como tierra de diatomeas— es un mineral natural de origen sedimentario con una amplia gama de aplicaciones industriales y productivas. Sus propiedades porosas, livianas y absorbentes la convierten en materia prima esencial para arenas sanitarias para mascotas, absorbentes industriales, filtrantes en la industria alimenticia y como insumo clave en los sectores agrícola y energético .

"En Jacobacci se explotan las diatomitas, que son rocas de unos 40 millones de años conformadas por esqueletos de algas microscópicas. Son rocas con una función muy importante, ya que son absorbentes. La mayoría de la gente las conoce como las piedritas o la arena para gatos, que es el uso más común. Pero tienen otras funciones para la industria: son absorbentes para estaciones de servicio y la industria petrolera en general, cuando hay algún derrame de combustible o hidrocarburo. También se usan en la industria alimenticia y en la industria hortícola y frutícola como filtrantes de distintas sustancias", dijo Sergio Voglino, Jefe de Departamento de Minería en Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro.

image Las plantas de Jacobacci procesan diatomita con 40 millones de años de antigüedad, un recurso clave para la economía regional.

Ingeniero Jacobacci concentra importantes yacimientos de este recurso con una antigüedad estimada de 40 millones de años, y nuclea a algunas de las principales empresas del sector a nivel nacional. En los últimos años, la actividad se consolidó como uno de los motores económicos de la región, generador de empleo genuino y factor de estabilidad frente a las variaciones climáticas que afectan a otras producciones tradicionales de la Patagonia.

Durante las jornadas de trabajo, los equipos técnicos de la secretaría recorrieron distintos yacimientos y plantas de procesamiento con tres objetivos centrales: relevar en detalle los procesos productivos, identificar oportunidades de mejora y fortalecer las variables ambientales vinculadas a la actividad. Entre los avances concretos, se trabaja en estrategias para disminuir el polvillo en suspensión y reducir los acopios en sectores exteriores de las plantas, dos de los principales focos de impacto ambiental de la industria.

"Hacemos hincapié en el costado ambiental de la actividad. Nuestra tarea es que se realice siguiendo las normas ambientales vigentes, la reglamentación, las leyes y las resoluciones por las cuales se les da aprobación a cada una de las plantas cuando presentan sus estudios de impacto ambiental y sus declaraciones juradas anuales", aseguró Voglino.

image El equipo provincial relevó procesos y avanzó en medidas para reducir el polvillo y mejorar el manejo ambiental del sector.

Impacto directo sobre el empleo

El impacto de este trabajo es directo para los rionegrinos: la supervisión estatal permite sostener una actividad que genera empleo local, impulsa exportaciones y dinamiza la economía regional, al tiempo que asegura mejores estándares ambientales y mayor control sobre los procesos industriales.

La diatomita rionegrina tiene proyección nacional e internacional, y su desarrollo ordenado representa una ventana de oportunidad concreta para la diversificación productiva de la Patagonia.

"Es una industria muy tradicional en la ciudad, con unos 70 años de historia, quizás más. Por eso hay distintas generaciones de personas que han trabajado y trabajan en estas industrias. Es un pilar fundamental de la minería en Río Negro, y nuestra función es tratar de que esa actividad se realice de la manera más adecuada ambientalmente", concluyó el funcionario.

Fuente: gobierno de Río Negro.