Minería espacial: El asteroide 16 Psyche y su reserva de metales que podrían cambiar la economía

Objetivo millonario: Representación artística de 16 Psyche, el asteroide de 226 kilómetros de diámetro compuesto casi en su totalidad por metales preciosos.Foto: NASA

El sector de las commodities y la exploración mineral enfrentan un cambio de paradigma sin precedentes. La misión Psyche de la NASA , lanzada el 13 de octubre de 2023 a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX , se dirige hacia un objetivo que desafía las escalas financieras terrestres. El asteroide 16 Psyche , un gigante metálico situado en el cinturón principal entre Marte y Júpiter, alberga una reserva de metales (incluyendo el oro ) valuada en 10.000 cuatrillones de dólares .

Descubierto en 1852 por Annibale de Gasparis, 16 Psyche destaca como el mayor de los asteroides de tipo M (metálicos). Los científicos consideran que este cuerpo de 226 kilómetros de diámetro representa el núcleo expuesto de un protoplaneta que perdió sus capas rocosas externas tras colisiones violentas en los inicios del sistema solar.

image Tecnología de vanguardia: La sonda Psyche de la NASA utiliza propulsión eléctrica solar para alcanzar el cinturón de asteroides en un viaje que durará seis años. Foto: NASA

Nuevas investigaciones lideradas por la Universidad de Arizona, publicadas en The Planetary Science Journal, precisan su estructura. David Cantillo, autor principal, propone que el asteroide posee un 82,5% de metal, un 7% de piroxeno bajo en hierro y un 10,5% de condrita carbonosa.

Las concentraciones de metales del grupo del platino en asteroides superan de 10.000 a 30.000 veces las de la corteza terrestre. Según cálculos de la NASA, la explotación de solo diez cuerpos similares generaría 100 millones de dólares para cada habitante de la Tierra.

Embed

El impacto en los mercados globales y la economía

La perspectiva de una fiebre del oro espacial atrae tanto a agencias gubernamentales como a startups. Sin embargo, el ingreso masivo de metales preciosos al mercado terrestre conlleva riesgos sistémicos. Los analistas temen que una sobreoferta provoque un colapso de precios, similar a episodios históricos con el petróleo o la plata.

De acuerdo con fuentes especializadas, el valor estimado de sus reservas de oro, hierro y níquel alcanza los setecientos trillones de euros. Si una misión minera lograra el éxito, superaría toda la producción anual de metales de nuestro planeta.

image Hito científico: La nave llegará a su destino en 2029 para estudiar si este cuerpo celeste es, en realidad, el núcleo expuesto de un antiguo planeta. Foto: NASA

Este hallazgo coincide con una racha alcista del oro, que ya acumula un alza del 13% en lo que va del año. Esta escalada responde a la creciente aversión al riesgo de los inversores, quienes buscan refugio ante las disputas geopolíticas desarmando posiciones en activos más sensibles, como acciones y bonos.

En este contexto, startups como TransAstra desarrollan técnicas de minería óptica para extraer recursos de forma controlada, buscando evitar la desestabilización de los mercados.

image Minería del futuro: Startups y agencias espaciales analizan cómo la extracción de metales en el espacio podría transformar la industria siderúrgica y tecnológica global. Foto: NASA

Desafíos logísticos y tecnología de extracción

Extraer minerales en el espacio exige una infraestructura que hoy parece ciencia ficción. El costo de transporte se sitúa cerca de los 12 dólares por gramo. Por esta razón, el consenso experto sugiere que los primeros mercados se consolidarán en el espacio a través de la Utilización de Recursos In Situ (ISRU).

El aprovechamiento del agua de los asteroides para crear combustible de cohetes reduciría drásticamente el costo de las misiones interplanetarias. Al respecto, el profesor Kevin Cannon, de la Escuela de Minas de Colorado, nota que proveer propelente y materiales en órbita justifica la minería de asteroides antes que la exportación directa a la Tierra.

La nave de la NASA llegará a su destino en agosto de 2029. Durante su fase orbital de 26 meses, la sonda utilizará un espectrómetro de rayos gamma y neutrones (GRNS) para cartografiar la composición elemental y un magnetómetro para buscar restos de un campo magnético antiguo.