Milei impulsa el plan de licitación de uranio en Chubut: ¿qué significa para la Patagonia?

A fines de 2024, el presidente Javier Milei impulsó el “Plan Nuclear Argentino” y recientemente afirmó: “Si me vienen a comprar uranio, vendo”. En los últimos días, se ha puesto sobre la mesa la licitación internacional para la puesta en producción de la mina de uranio Cerro Solo , en Chubut. Mientras el gobernador Ignacio Torres insiste en participar en las negociaciones, la agenda parece avanzar por otros caminos.

Para ello, ambas instituciones formaron un equipo multidisciplinario que abarca aspectos legales, técnicos-mineros y de negocios, según información compartida por la CNEA en respuesta a una solicitud de Acceso a la Información Pública del Movimiento Antinuclear de la República Argentina.

Embed Milei sobre vender el uranio que hay en Argentina:



“¿De qué te sirve tenerlo enterrado y cagarte de hambre? Hay un cambio tecnológico. Los fabricantes de velas estaban bárbaros con las velas, hasta que vino Edison y les rompió el culo a todos”. pic.twitter.com/LGLZUEXcgG — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) April 15, 2025

Un debate explosivo

La minería de uranio ha generado controversias en Chubut durante años, polarizando opiniones. No obstante, Milei ha defendido una política extractiva más activa para atraer inversiones y mejorar la economía nacional. “Esto es para que la gente viva bien y no se muera como rata defendiendo algo de lo que no tiene idea”, expresó en una entrevista por streaming, fiel a su estilo provocador.

Mientras la Secretaría de Energía prepara una convocatoria para que capitales privados desarrollen yacimientos de uranio, se menciona el interés de empresas vinculadas a Elon Musk en estos recursos estratégicos. Desde el Gobierno nacional destacan que la explotación del uranio podría generar divisas clave mediante el desarrollo nuclear y la inversión extranjera. Sin embargo, estas iniciativas despiertan preocupación en Chubut.

El gobernador exigió a la CNEA, mediante una nota del ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce, la reversión o transferencia inmediata de las propiedades mineras de Cerro Solo, Puesto Alvear y El Ganso al Estado provincial. La CNEA respondió que está en diálogo con las autoridades de Chubut, considerando la información técnica, económica y legal disponible.

image.png El gobernador de Chubut exigió a la CNEA la reversión o transferencia inmediata de las propiedades mineras de Cerro Solo, Puesto Alvear y El Ganso al Estado provincial.

El tesoro de Chubut

Como se mencionó en un informe previo, la Patagonia alberga 14 proyectos de uranio, 8 de ellos en Chubut, siendo Cerro Solo el más relevante. Según estudios de la CNEA, este yacimiento cuenta con 8.180 toneladas de uranio identificadas, en la categoría de costo de producción inferior a USD 130 por kilogramo.