EE.UU. impone aranceles del 50% a derivados de acero y aluminio
El gobierno de Donald Trump disparó aranceles a 407 productos. ¿Cuál es el impacto? ¿Subirán los costos en construcción y automotriz?
El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció la ampliación de los aranceles del 50% bajo la Sección 232, aplicados a 407 categorías adicionales de productos derivados de acero y aluminio, efectivos desde el 19 de agosto de 2025.
Esta medida, que abarca desde turbinas eólicas, grúas móviles, excavadoras y vagones ferroviarios hasta muebles, compresores y bombas, busca fortalecer la industria metalúrgica estadounidense y cerrar vías de evasión arancelaria.
“Esta acción amplía el alcance de los aranceles y apoya la revitalización de las industrias del acero y aluminio en EE.UU”, dijo Jeffrey Kessler, subsecretario de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos.
La implementación, con escaso aviso previo, sorprendió a importadores y corredores aduaneros, afectando incluso mercancías en tránsito.
La medida tiene antecedentes cercanos: En junio, el presidente Donald Trump elevó los aranceles de acero y aluminio del 25% al 50%, invocando la Sección 232 del Acto de Expansión Comercial de 1962, el Acto de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la Sección 301 del Código de EE.UU. y la Sección 604 del Acto de Comercio de 1974. A esto se suma el reciente arancel del 50% sobre productos de cobre, vigente desde el 1 de agosto.
¿Cuál es el impacto?
Los expertos advierten que estos gravámenes impactarán las cadenas de suministro, elevando costos en sectores clave como la construcción, la automoción y la electrónica.
Según analistas citados por la cadena estadounidense CNN, los aranceles podrían incrementar los precios de producción, afectando a industrias que dependen de componentes metálicos importados.
