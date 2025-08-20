EE.UU. impone aranceles del 50% a derivados de acero y aluminio

La guerra de aranceles atraviesa a los metales.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció la ampliación de los aranceles del 50% bajo la Sección 232, aplicados a 407 categorías adicionales de productos derivados de acero y aluminio, efectivos desde el 19 de agosto de 2025.

Esta medida, que abarca desde turbinas eólicas, grúas móviles, excavadoras y vagones ferroviarios hasta muebles, compresores y bombas, busca fortalecer la industria metalúrgica estadounidense y cerrar vías de evasión arancelaria.

“Esta acción amplía el alcance de los aranceles y apoya la revitalización de las industrias del acero y aluminio en EE.UU”, dijo Jeffrey Kessler, subsecretario de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

tag:reuters.com,2025:newsml_KCN3GH0GE El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca proteger a la industria local.

La implementación, con escaso aviso previo, sorprendió a importadores y corredores aduaneros, afectando incluso mercancías en tránsito.

La medida tiene antecedentes cercanos: En junio, el presidente Donald Trump elevó los aranceles de acero y aluminio del 25% al 50%, invocando la Sección 232 del Acto de Expansión Comercial de 1962, el Acto de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la Sección 301 del Código de EE.UU. y la Sección 604 del Acto de Comercio de 1974. A esto se suma el reciente arancel del 50% sobre productos de cobre, vigente desde el 1 de agosto.

¿Cuál es el impacto?

Los expertos advierten que estos gravámenes impactarán las cadenas de suministro, elevando costos en sectores clave como la construcción, la automoción y la electrónica.

Según analistas citados por la cadena estadounidense CNN, los aranceles podrían incrementar los precios de producción, afectando a industrias que dependen de componentes metálicos importados.