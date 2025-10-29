¿Dónde está ubicada la mayor reserva de litio del planeta?

Un equipo de científicos de Lithium Americas Corporation, GNS Science y la Universidad Estatal de Oregon ha identificado la mayor reserva litio del mundo. ¿Dónde? En la Caldera de McDermitt , una región volcánica entre los estados de Nevada y Oregón, en Estados Unidos .

Según el estudio, el yacimiento contiene hasta 40 millones de toneladas métricas de litio, un volumen que supera a todos los depósitos conocidos a nivel global, incluido el del Salar de Uyuni en Bolivia.

image

El valor estimado de esta reserva supera los 1.400 millones de euros en el mercado actual y se prevé que tenga un impacto directo sobre el suministro mundial, la política energética y las inversiones industriales en el sector automovilístico, con empresas como General Motors ya comprometidas con el proyecto.

Origen geológico excepcional

El yacimiento McDermitt mide 45 por 35 kilómetros. Alberga un lago antiguo que acumula cenizas y sedimentos durante millones de años. Este proceso forma arcillas enriquecidas en litio, concentradas en Thacker Pass.

image

Los estudios destacan dos fases clave. Primero, el lago lixivia vidrio volcánico rico en litio, produciendo arcillas smectíticas con magnesio. Luego, hace 16,3 millones de años, fluidos hidrotermales con potasio, flúor, rubidio y cesio convierten esas arcillas en illita, elevando la concentración.

Análisis muestran hasta 2,4% en peso de litio, contra el promedio global de 0,4%. Correlación con boro, rubidio y cesio resalta alteración hidrotermal. Este sistema explica acumulación mineral excepcional.

image

Descubrimiento clave

Este descubrimiento tiene implicaciones económicas, ya que podría alterar la dinámica geopolítica del litio. En un contexto de creciente demanda de baterías para vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos, el hallazgo en Estados Unidos marca una oportunidad estratégica.

En este punto, los especialistas resaltan los siguientes aspectos:

Estados Unidos se posiciona como un actor clave en el suministro de litio, reduciendo la dependencia de países como Australia y China.

General Motors ha apostado fuerte con una inversión de 650 millones de dólares, lo que refuerza el control de las grandes corporaciones sobre este recurso crítico.

La minería proyectada en Thacker Pass se enfrenta a desafíos medioambientales y sociales, especialmente por su ubicación en tierras sagradas para las comunidades indígenas.

La producción de litio podría alcanzar las 80.000 toneladas métricas anuales, lo que representaría un cambio radical respecto a la producción actual de Estados Unidos.

A nivel internacional, el hallazgo podría alterar las cadenas de suministro globales, modificando la influencia de países productores y creando nuevos acuerdos geopolíticos.

Fuente: Agencias con aportes de +E