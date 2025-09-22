Claudio Vidal celebra: "El carbón de YCRT vuelve a salir de nuestra provincia para el mundo"

"Después de tantos años, el carbón de YCRT vuelve a salir de nuestra provincia para el mundo", dijo. Foto: @claudiovidalser

El puerto de Punta Loyola, en Santa Cruz , fue el escenario para un evento que podría marcar un punto de inflexión para la economía regional y, en particular, para Yacimientos Carboníferos Río Turbio ( YCRT ) . En estos días se llevó adelante la carga del primer buque con 60.000 toneladas de carbón con destino a Brasil. "Después de tantos años, el carbón de YCRT vuelve a salir de nuestra provincia para el mundo", dijo el gobernador Claudio Vidal.

“Después de tantos años, un barco vuelve a salir cargado de carbón santacruceño. Eso es lo que nuestra Cuenca Carbonífera esperaba, eso es lo que nuestra provincia necesita, poder vender lo que producimos y hacerlo llegar al mundo”, agregó.

Y destacó: “Lo más fácil hubiese sido corrernos y responsabilizar a Nación, pero elegimos hacernos cargo y salvar YCRT”.

Foto: @claudiovidalser

Este hito, que representa la primera exportación del mineral en años, se enmarca en un contexto de profundos cambios para la empresa, que históricamente dependió de los subsidios del Estado nacional.

Más allá del optimismo oficial, lo cierto es que se esconde una compleja realidad económica. Si bien el embarque inicial es de 60.000 toneladas y se anticipan acuerdos por "dos barcos adicionales" y un "esquema de comercialización más amplio", la pregunta sobre la viabilidad a largo plazo de YCRT sigue vigente.

La reactivación de las exportaciones es un paso fundamental, pero la rentabilidad de la empresa no se mide solo en toneladas enviadas, sino en la capacidad de generar ingresos que superen sus costos operativos, que tradicionalmente han sido muy elevados.

Foto: @claudiovidalser

Privatización en el aire

El anuncio de que se negocian "transferencia de tecnología" e "inversiones privadas" para asegurar la sustentabilidad de la empresa, es una clara señal de que el futuro de YCRT podría estar lejos de su esquema de gestión actual. De hecho, hace un mes, el gobierno de Javier Milei transformó en sociedad anónima a YCRT.

En el ajedrez económico de la minería, la incorporación de capital privado suele ser el primer paso para una reestructuración profunda, que puede incluir desde la modernización de los procesos hasta la eventual privatización. La promesa de una empresa estatal rentable a largo plazo en un entorno competitivo y globalizado es un desafío mayúsculo.

image

YCRT, un ícono

Se trata de un emblema del kirchnerismo en Santa Cruz, sigue en el centro de la polémica por su gestión deficitaria y las cuantiosas inversiones recibidas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. De hecho, un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), publicado en diciembre de 2024, exponía la crítica situación financiera de la empresa.

En los primeros nueve meses de 2024, YCRT registró un resultado económico negativo de $8728 millones, a pesar de haber recibido $53.837 millones en fondos nacionales. El déficit operativo alcanzó los $62.565 millones, y el gobierno estima que el rojo financiero al cierre del año oscilará entre 80 y 100 millones de dólares, una mejora relativa frente a los 140 millones de dólares de 2023.

Con una planta de aproximadamente 2100 empleados, mayormente administrativos, YCRT es un pilar económico para Río Turbio, donde la actividad del yacimiento y la Central Termoeléctrica sostiene a la comunidad. Sin embargo, las millonarias inversiones realizadas durante el kirchnerismo, junto con denuncias por irregularidades durante la gestión del presidente Mauricio Macri, levantan un debate sobre el futuro de la compañía.