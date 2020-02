La oposición cuestiona la indefinición en la política energética

De esta forma los partidos que conformaban la alianza de Juntos por el Cambio se meten en la agenda de la política del petróleo y el gas, con la mirada puesta en el desarrollo de Vaca Muerta. “Todos los actores que están vinculados a los hidrocarburos están con un nivel de incertidumbre muy grandes”, señaló Francisco Sánchez (PRO), uno de los diputados nacionales que firmó la resolución, en contacto con +e.

“Más allá de que se venga un proyecto de ley, que iba a ser un blindaje de Vaca Muerta, cuando se habla de ‘las siete llaves’ sólo genera más y más incertidumbre”, añadió.

“Matías Kulfas (ministro de Desarrollo Productivo) y Juan José Carbajales (subsecretario de Hidrocarburos) pareciera que tienen ideas distintas. Esto provoca un clima de inversiones poco estable en la provincia de Neuquén. Si le sumamos la falta de transparencia y que hace poco se impidió la exportación de gas, algo que tenía sus argumentos, la cuestión empeora”, describió Sánchez.

¿Por qué menciona a Carbajales y no a Sergio Lanziani, el secretario de Energía de la Nación? “Lanziani tiene que encontrar su lugar. Carbajales ya lo encontró, está ahí y responde a Axel Kicillof. Me preocupa que Buenos Aires quiera entrar a la Ofephi, que es un organismo para provincias productoras no para las que sólo tienen refinerías”, cuestionó.

La provincia que gobierna Kicillof blanqueó su interés en sumarse a la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), quizás a través de un cambio en el estatuto o como socio con voz pero sin voto. Pronto habrá elecciones en Ofpehi, en la comisión directiva hasta esperan una junta de gobernadores para seleccionar presidencia, y se colaría este interés bonaerense.

“Neuquén tiene complicada las regalías, la coparticipación y esto tiene coletazos en los municipios”, apuntó Sánchez en el diálogo con este medio. “Tuvimos años dulce y de golpe se notó el receso de manera abrupta. Esto va a traer complicaciones con los gremios y con los proyectos de inversión. Los dos temas centrales son el valor de boca de pozo y la disponibilidad de recursos”, describió.

De acuerdo a Sánchez, nadie está quieto y todos están proyectando escenarios para ver cómo reactivar Vaca Muerta. Sin embargo, en el gobierno nacional no se estarían generando garantías: “sin política económica, ni monetaria ni fiscal y tampoco energética, algo quizá relacionado con las internas que tienen en el propio espacio oficialista”.

El proyecto de la oposición

De acuerdo al documento presentado por la oposición, desde el 10 de diciembre de 2019 la carga de autorizaciones que se subían a la página web de la Secretaría de Energía fue discontinuada. Los motivos están vinculados a la reforma de la ley de ministerios y el desarrollo de los nuevos portales web.

"Entendemos que la publicidad de este registro resultaba esencial, no sólo para el acceso a la información que todos los ciudadanos tenemos sino también porque implicaba transparentar las operaciones de gas natural, ya que el sistema permitía que terceros interesados pudieran hacer ofertas de compra mediante la TAD (Plataforma de Trámites a Distancia), en determinados plazos que corrían desde que la solicitud de exportación de se publicaban", señala el documento presentado.

