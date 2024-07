Equinor inicia la producción en Kristin South

El impacto de Kristin South

Están previstos cuatro pozos más en el marco de la primera fase de Kristin South, tres en el yacimiento Lavrans y uno en el segmento Q del yacimiento Kristin. El pozo Kristin se perforará desde una plantilla submarina existente conectada a una instalación semisumergible.

La recuperación estimada en la primera fase consiste en 6.200 millones de metros cúbicos (219.000 millones de pies cúbicos) de gas natural y 1,9 millones de metros cúbicos (67,1 millones de pies cúbicos) de petróleo.

“El gas se exportará a través del sistema de gasoductos al mercado europeo, mientras que el petróleo se transportará al mercado por barco a través del buque de almacenamiento Asgard C”, dijo Equinor en un comunicado.

La compañía explota el proyecto con una participación del 54,82% a través de Equinor Energy AS. La empresa estatal noruega Petoro AS posee el 22,52%, Vår Energi ASA el 16,66% y TotalEnergies EP Norge AS el 6%.

“El proyecto Kristin South demuestra nuestra estrategia de creación de valor mediante el desarrollo de infraestructuras existentes en la plataforma continental noruega”, destacó Trond Bokn, vicepresidente senior de desarrollo de proyectos de Equinor.

El futuro del proyecto

Grete B. Haaland, vicepresidenta sénior de exploración y producción de Equinor, declaró: “Se trata de un hito clave en nuestro plan de seguir desarrollando nuevos recursos en una zona madura del Mar de Noruega”.

“Vincular recursos adicionales a nuestros centros de producción es una forma rentable de aumentar la producción y prolongar la vida útil de nuestros yacimientos”, añadió Haaland.

Descubierto en 1997 al suroeste del yacimiento de Asgard, Kristin comenzó a producir en 2005. Kristin tiene unas reservas remanentes de unos 16,7 millones de metros cúbicos (589,8 millones de pies cúbicos) de petróleo equivalente, en su mayor parte gas.

La estimación previa a la producción era de 82,6 millones de metros cúbicos (tres mil millones de pies cúbicos), según cifras oficiales.

El yacimiento Kristin cuenta con cuatro plantillas submarinas de cuatro ranuras unidas a una instalación semisumergible. Además de Kristin South, los yacimientos Maria y Tyrihans también están conectados a la infraestructura existente de Kristin.