Chile enfrenta un paro de transportistas por la suba del combustible y crece la tensión con el Gobierno

Chile atraviesa un conflicto en el transporte de cargas por el fuerte aumento del precio de los combustibles , un insumo clave para una actividad que depende casi por completo del diésel. La protesta de pequeños y medianos camioneros se extendió a distintas regiones, con bloqueos parciales en rutas y dificultades en los accesos a puertos. El reclamo también puso en discusión la política de precios del gobierno de José Antonio Kast , que decidió trasladar a los consumidores una mayor parte de las subas internacionales de los combustibles.

El conflicto se profundizó después de que el Ejecutivo anunciara que limitaría las próximas actualizaciones de precios, pero sin conformar a los transportistas.

Ante la continuidad de las movilizaciones, el Gobierno presentó en las últimas horas una nueva propuesta: congelar los precios de las naftas y el diésel hasta los primeros días de febrero de 2027, revertir los últimos incrementos y extender beneficios impositivos para el transporte. Sin embargo, las conversaciones terminaron sin un compromiso de los camioneros para levantar el paro.

Reunión de gremios de transportistas y camioneros en Chile. (Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile)

La protesta fue convocada inicialmente por la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte de Chile y el movimiento antipeajes No+TAG, que estimaban reunir a unos 4.000 camioneros. Sin embargo, hasta el momento, las dos principales organizaciones del sector, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), que preside Juan Araya, y la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), encabezada por Sergio Pérez, decidieron no sumarse a la medida de fuerza.

Qué pasó con el precio de los combustibles en Chile

El origen de la disputa está en el encarecimiento internacional de los combustibles y en la decisión del gobierno de Kast de reducir el uso de los mecanismos de estabilización para contener el impacto sobre las cuentas públicas.

Chile importa prácticamente todo el petróleo y los combustibles que consume, por lo que está expuesto a las variaciones de las cotizaciones internacionales. Desde 2014 cuenta con el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), una herramienta que busca amortiguar los movimientos del mercado externo y evitar que las subas o bajas se trasladen de manera brusca a los surtidores.

Sin embargo, la administración de Kast decidió limitar el uso de ese mecanismo al mínimo técnico permitido por la normativa. La medida aceleró el traslado de los aumentos internacionales a los consumidores y provocó incrementos en los precios locales.

Con la actualización prevista para este jueves 12 de noviembre, las naftas debían subir 38,7 pesos chilenos por litro y el diésel, 41,9 pesos. Se trataba de la sexta suba consecutiva de los combustibles desde fines de julio. Según los datos publicados por la prensa chilena, desde entonces las naftas acumularon un incremento de 222,1 pesos por litro y el diésel, de 443,3 pesos.

El encarecimiento del combustible impactó directamente en los costos de los transportistas, en particular de los pequeños y medianos operadores.

Qué ofreció el gobierno de Kast para frenar el paro

Después de retirar del Congreso un primer proyecto que buscaba limitar los aumentos durante 90 días, el Ejecutivo retomó las negociaciones con los representantes de los transportistas en el Palacio de La Moneda.

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, encabezó los encuentros y presentó una propuesta ampliada. El principal compromiso fue congelar los precios de los combustibles hasta los primeros días de febrero de 2027.

"La segunda buena noticia para todos los chilenos y chilenas es que el gobierno ha tomado la decisión de congelar el alza del precio de los combustibles hasta los primeros días de febrero próximo. Es decir, casi 90 días en que no habrá alzas de combustibles", anunció el funcionario, de acuerdo a información de La Tercera.

El proyecto también contempla revertir los aumentos que debían entrar en vigencia este jueves. Para eso, el Gobierno prevé dejar sin efecto la suba de 41,9 pesos por litro para el diésel y de 38,7 pesos para las naftas, siempre que la iniciativa complete su tratamiento legislativo y sea promulgada dentro de los plazos anunciados.

A esto se suma la extensión hasta diciembre de 2027 del beneficio que permite a los transportistas de carga recuperar parte del impuesto específico a los combustibles. El Ejecutivo también propuso corregir el mecanismo de aplicación del tributo para evitar que los camioneros deban afrontar pagos adicionales cuando su componente variable arroja un resultado negativo.

Por qué los camioneros todavía no aceptaron la propuesta

Pese a las concesiones, los representantes de los gremios se retiraron de La Moneda sin un acuerdo. La principal diferencia está en el alcance de las medidas y en el tiempo durante el cual deberían mantenerse los precios congelados.

Cristián Sandoval, presidente de la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, explicó que el sector había solicitado un congelamiento de 120 días y una rebaja efectiva del impuesto específico.

"Nosotros necesitamos la rebaja del impuesto específico porque todo lo que han dado para hoy día es a largo plazo. Nosotros le pedimos 120 días al ministro Alvarado para que pudiera haber un congelamiento del precio de los combustibles. Y lo segundo fue en el tema del impuesto específico, que también le pedimos un delta para que pudiéramos rebajar nosotros en forma efectiva", sostuvo, según consignó La Tercera.

La discusión ya había mostrado diferencias durante las reuniones del miércoles. En un intervalo de las negociaciones, Sandoval había reconocido que existían avances, aunque todavía no había consenso sobre los puntos centrales del reclamo.

Ahora, los transportistas deben evaluar la propuesta antes de definir si levantan la medida de fuerza. Mientras tanto, el Gobierno advirtió que no permitirá que las manifestaciones impidan la libre circulación. "A partir de mañana no hay excusas para estar entorpeciendo el libre tránsito", sostuvo Alvarado este miércoles.

Bloqueos en rutas y complicaciones en el abastecimiento

La protesta se extendió desde comienzos de semana a distintos puntos de Chile. Las movilizaciones alcanzaron Santiago y regiones como Biobío, Tarapacá, La Araucanía y Ñuble, con interrupciones parciales en rutas estratégicas para el transporte de cargas.

Entre los corredores afectados se encuentra la Ruta 5, la principal vía de conexión terrestre del país, que atraviesa Chile de norte a sur. También hubo complicaciones en los accesos a puertos, entre ellos el de Iquique.

En el norte, las movilizaciones generaron demoras en la circulación y dificultades para el abastecimiento de combustibles, con largas filas en estaciones de servicio. En La Araucanía, además, se reportaron faltantes de naftas de 93 y 95 octanos y de diésel en sectores de Temuco y Padre Las Casas.

Las autoridades regionales gestionaron el envío de 18 camiones con combustible desde Talcahuano. También se registraron consecuencias para la actividad portuaria: dos cruceros internacionales cancelaron sus escalas previstas en Iquique, según informó Infobae.

El impacto encendió alertas entre las organizaciones empresariales, que advirtieron sobre las consecuencias de una interrupción prolongada del flujo de cargas y de los accesos a las terminales portuarias.

Qué puede pasar con el conflicto en Chile

La continuidad del paro dependerá de la respuesta de los gremios a la nueva propuesta del Ejecutivo y de los avances legislativos para concretar el congelamiento de los combustibles. El Gobierno de Chile anunció que volverá a ingresar el proyecto al Congreso, mientras busca que los transportistas retomen la circulación normal.