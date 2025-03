Horario Marín: "Tenemos que creer en nosotros, YPF es tan grande como Halliburton a nivel mundial"

El CEO de YPF habló precisamente sobre la salida de campos maduros, que durante décadas antes de Vaca Muerta sostenían la producción en Argentina, sobre todo en las cuencas del sur del país, como en Chubut. Es una nueva etapa de la empresa que va en línea, que para aumentar la producción, hay que migrar definitivamente al segmento del shale.

Vaca Muerta Insights Horacio Marín.jpg "Vaca Muerta frente a una salto de producción", es el panel en el que disertó el CEO de YPF, Horacio Marín,

"En Chubut, ya terminamos el proceso, ahora Tecpetrol está vendiendo los activos y Restinga Ali (una área petrolera de la provincia) está terminado. En Santa Cruz también está finalizado", indicó Marín.

YPF: migración al shale en las cuencas

En tanto que en la provincia de Río Negro dijo que "nos falta un área, por una empresa que al final no cumplió los términos, pero estamos a un par de meses. En Chubut ya terminamos el proceso. Santa Cruz y Tierra del Fuego estamos negociando con los gobiernos provinciales", detalló.

Sobre Vaca Muerta planteó que el oleoducto VMOS (Vaca Muerta Oil Sur) será un antes y un después para la industria y terminará el "cuello de botella". "Una ves que el VMOS se consolidó con todos los socios, abrimos el Duplicar X (Oldelval)".

"Con eso, Neuquén puede producir tranquilamente un millón y medio. Con la exportación a Chile (110 mil barriles), los 110 mil que van para Lujan de Cuyo, los 300 mil que van para La Plata, más el VMOS, te da para un millón y medio de barriles. Ergo, se terminó el cuello de botella".

Marín se refirió también a los costos de producción en Vaca Muerta y trazó cuentas sobre otras cuencas del mundo para desarrollar competitividad. "La nafta sube y baja con respecto al precio del petróleo Yo escuché que Argentina no es competitivo, pero no por la cuestión laboral, es por los costos unitarios. Los costos unitarios que pagan las operadoras por empresas de servicio es mucho más caro de lo que se paga en Permian. No es lógico", sostuvo el CEO de YPF.

En ese sentido, Marin dijo que dio un fuerte mensaje al mundo desde la principal operadora de Vaca Muerta, para dar señales sobre la baja de los costos. "Ya hablamos con compañías internacionales, vamos a bajar los costos. El otro día que un pozo es 35% más caro que Estados Unidos y en el Ceraweek avanzamos con eso", indicó.

"YPF se tiene que creer quienes somos. YPF es tan grande como Halliburton a nivel mundial. Nosotros somos iguales. Somos la compañía que más invierte y que más pozos hace en Latinoamérica", destacó.

Sostuvo además que los proyectos de LNG (Gas Natural Licuado) está muy adelantado. "Si estás entre costos unitarios entre 10 o 7 por ciento más caro que Estados Unidos, estamos bien", indicó.

El proyecto Argentina LNG: los jugadores

El proyecto del buque flotante, que lidera Pan American Energy, será una de las salidas para el gas de Vaca Muerta en un futuro. "Entramos y logramos que sea un proyecto continuo. Yo creo que va a ser positivo y en el momento que se firme será un hecho relevante", dijo.

Sostuvo que el Argentina LNG 2 con Shell "se va a atrasar en tiempo porque la ingeniería en detalle y la decisión final de inversión será en abril del año que viene. Y con Shell tenemos que trabajar cómo hacemos el proyecto".

"Argentina LNG pueden ser dos proyectos. En el Ceraweek tuve reuniones con empresas extraordinarias. Esto puede ser que se adelante fuertemente. Hay una supermajors que quiere entrar y pueden ser dos barcos. Lo importante es pelearla y hacerla realidad. Para fin de año tenemos 28 toneladas de GNL", indicó.

Vaca Muerta Insights 2025: Horacio Marín y los planes de YPF

Desde su llegada a la presidencia de YPF con la asunción de Javier MIlei, Horacio Marín puso en marcha el plan "4x4", cuyo objetivo es cuadruplicar el valor de la compañía al finalizar su mandato. Para ello, ha concentrado la estrategia en los segmentos más rentables del negocio, con una fuerte apuesta por el shale oil en Vaca Muerta y el desarrollo de infraestructura para la exportación de crudo.

Por lo pronto, el comienzo fue auspicioso: luego de un 2023 con pérdidas por 1.277 millones de dólares, en 2024 YPF logró una ganancia de 2.393 millones de dólares. Pero no se queda con eso: en 2025 destinará 3.300 millones de dólares a la perforación de pozos de petróleo en Vaca Muerta, e impulsará la ampliación del sistema de transporte de hidrocarburos, con el respaldo a proyectos como Duplicar X, que mejorará la capacidad de envío de crudo hasta Puerto Rosales.

SFP Figueroa e YPF Horacio Marin anuncian asfalto de ruta 7 hacia Chos Malal (15).JPG Horacio Marín junto con el gobernador Rolando Figueroa al anunciar obras de asfalto en Chos Malal.

Sin embargo, uno de los proyectos más ambiciosos bajo la conducción de Marín es la construcción del oleoducto y la terminal portuaria Vaca Muerta Oil Sur en Río Negro. Con una inversión estimada de 2.900 millones de dólares, será crucial para consolidar a Argentina como un jugador relevante en el mercado global de exportación de crudo.

Con casi cuatro décadas de trayectoria en la industria energética, Horacio Marín asumió la presidencia de YPF con el desafío de transformar la compañía y posicionarla como un actor clave en la exportación de hidrocarburos. Su experiencia en Tecpetrol, donde lideró el desarrollo de Fortín de Piedra, lo convirtió en un referente en la explotación de Vaca Muerta, conocimiento que ahora aplica en la petrolera estatal.

A su vez, Marín ha expresado su compromiso con el crecimiento de YPF y del sector energético argentino, con la meta de alcanzar exportaciones de hidrocarburos por 30.000 millones de dólares en 2031. Su liderazgo busca no solo fortalecer la compañía, sino también generar un impacto positivo en la economía nacional a través del ingreso de divisas y la expansión del negocio petrolero.