Río Negro va a "militar la Ley de Promoción del Hidrógeno"

En diálogo con +e, el funcionario provincial destacó como interés de la provincia los puntos como "la activación de la cadena de valor de las pymes, que inclusive lo habíamos incluido cuando se firmó el primer convenio macro con Fortescue, así como también el intercambio de conocimiento con los científicos".

"Que haya un porcentaje importante de componentes nacionales también es muy loable, y va de la mano con lo que estamos trabajando en Río Negro con la capacitación de profesionales, a través del Ministerio de Trabajo, para que se puedan incorporar en las diversas tareas", agregó.

El borrador prevé incentivos fiscales que en el caso de las plantas de producción de hidrógeno verde establecen una integración mínima de contenido nacional del 35% al quinto año, 45% al décimo y 50% hasta el trigésimo .

"Hay un montón de prerrogativas que tienen que ver con impuestos nacionales y el fomento nacional que hacen un marco interesante para una ley de promoción del hidrogeno bajo en emisiones", dijo Sanguinetti.

"En principio, estamos bastante de acuerdo. Desde la mirada del Estado provincial que desde hace tres años viene impulsando el tema, y que tiene proyectos concretos, creemos que dispararía mayores confirmaciones para las inversiones", añadió.

"Nosotros vamos a militar y trabajar la ley, y conversar con diputados y senadores, los nuestros y de otros partidos", aseveró.

En relación al proyecto de Fortescue, Sanguinetti indicó que la próxima semana la compañía comenzará a trabajar en el plan de impacto ambiental. "Al tener las reglas de juego, se podrá terminar de consolidar la ecuación de negocio, y va a ir tomando un rumbo más concreto", dijo el secretario de Planificación, en relación a la inversión, que, se estima, rondaría los 8 mil millones de dólares.

"Tenemos una ventana favorable para la producción de este tipo de energía, pero los otros países no están quietos, existe una competencia aunque aún no hay una industria consolidada, por lo cual no vamos a tener ventajas comparativas por siempre. Estaría muy bueno que Argentina tenga su ley de promoción del hidrogeno porque en la región no existe, pero eso no quita que sin leyes, casos como Brasil y Chile los proyectos también avancen", dijo Sanguinetti.

"Estamos haciendo un proyecto con tranquilidad, serio, con asesoramiento científico, no solo nos proponemos como un territorio que tiene las condiciones para producir el combustible del futuro, también tiene que generar actividad económica y bienestar", finalizó el funcionario rionegrino.