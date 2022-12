GyP entra en la carrera petrolera con el debut de la exportación

Pero no solo eso. GyP comenzó un camino de consolidación como empresa neuquina y este año repartirá dividendos por no menos de $600 millones. “Fue un año como todos. Desde que nosotros empezamos a producir crudo y gas en 2015 hemos duplicado la producción e ingresos año a año y 2022 no fue la excepción. Hemos crecido significativamente en producción, facturación y ganancias. Hemos superado nuestras expectativas de presupuesto de 12% más que habíamos presupuestado en 2022”, indicó a +e Alberto Saggese, presidente de GyP.