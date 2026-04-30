GenEra Neuquén: cómo Tecpetrol articula educación y empleo en el sector Oil&Gas

Tecpetrol reunió en Neuquén a empresas, Estado y universidades para fortalecer la educación técnica y el empleo en Vaca Muerta.

Con foco en la educación técnica y la inserción laboral , Tecpetrol reunió en Neuquén a referentes del sistema educativo, el sector público y la cadena de valor del oil & gas para proyectar la próxima etapa de GenEra Neuquén .

El miércoles 29 de abril, la compañía realizó en el Hilton Garden Inn de Neuquén el encuentro Mesas de trabajo | GenEra Neuquén , un espacio orientado a impulsar propuestas concretas para la educación técnica y la inserción laboral en la industria. Participaron universidades, autoridades provinciales y empresas de la cadena de valor del oil & gas , incluyendo pymes y compañías contratistas.

La jornada se llevó adelante en el marco del tercer año del programa, desarrollado por Tecpetrol con el apoyo del Ministerio de Educación de Neuquén. Desde su lanzamiento, alcanzó a más de 2.600 estudiantes de 17 escuelas técnicas y superó las 110.000 horas de capacitación, con foco en formación técnica, oficios y matemáticas, junto a la Universidad Tecnológica Nacional (Facultad Regional Neuquén) y la Universidad de Flores.

Ricardo Markous Tecpetrol Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol.

El eje puesto en la formación laboral

El objetivo del encuentro fue definir cómo continuar el programa GenEra Neuquén en una nueva etapa y el rol de cada actor en su evolución, con eje en la formación laboral.

La apertura estuvo a cargo de María Laura García, Chief Human Resources Officer, y Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol. También participó de manera virtual Manuel Álvarez Trongé, presidente de Proyecto Educar 2050 y secretario general de REDUCA.

“Transitamos el tercer año de GenEra Neuquén y este es un momento para pensar hacia adelante: cómo será 2027 y cuál es el siguiente paso”, señaló García, en referencia al futuro de la educación técnica en la provincia.

Markous vinculó el desarrollo de Vaca Muerta con la necesidad de formar talento local. “Argentina está frente a una gran oportunidad y Neuquén es protagonista con Vaca Muerta. Son proyectos de escala que requieren personas y capacidades para llevarlos adelante”, afirmó. En ese sentido, destacó el rol de GenEra Neuquén dentro de una estrategia más amplia de desarrollo territorial, educativo y productivo: “Se integra a nuestro trabajo con comunidades y al desarrollo de proveedores, en articulación con ProPymes y el sistema educativo”.

Las oportunidades del Oil&Gas

La jornada incluyó mesas de trabajo para identificar barreras en la inserción laboral juvenil, priorizar desafíos y diseñar soluciones vinculadas al empleo en el oil & gas.

Desde el ámbito educativo, Amalín Temi, coordinadora de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación de Neuquén, destacó: “Es clave generar instancias que permitan conocernos y trabajar de manera articulada para mejorar la formación educativa”.

En la misma línea, Glenda Temi, presidenta del Consejo Provincial de Educación, señaló: “Estos espacios permiten alinear necesidades y avanzar en propuestas que respondan tanto a la formación técnica de los estudiantes como a las demandas del mercado laboral”.

GenEra Neuquén Tecpetrol (2) Más de 2.600 estudiantes ya participaron de GenEra Neuquén, que ahora proyecta su próxima etapa.

Crecer de la mano de Tecpetrol

Las pymes también remarcaron los desafíos en la captación de talento. “Hoy uno de los principales retos es encontrar perfiles con formación técnica y habilidades para el ámbito laboral”, planteó Eugenio Díaz, de Transportes Crexell. Por su parte, Néstor Bonilla, de BMK, destacó la importancia de estos espacios para “escuchar a los distintos sectores y aportar desde nuestro lugar”.

Lourdes Ollivier, especialista en Educación del Grupo Techint, sintetizó el espíritu de la jornada: “Hay necesidades de todos los lados, pero un objetivo común: acompañar el desarrollo de los jóvenes, la educación técnica y la industria energética”.

El encuentro concluyó con la puesta en común de propuestas para seguir fortaleciendo el vínculo entre educación y empleo, la industria energética y la generación de capacidades laborales. “Los proyectos que tenemos por delante requieren capacidades concretas. Anticiparlas y construirlas de manera conjunta es parte del desafío”, concluyó Markous.