YPF busca asegurar USD 100.000 millones en exportaciones de LNG a Asia

Sin embargo, el mercado con mayor potencial está en India, donde YPF, en colaboración con tres grandes compañías estatales, firmó un memorándum de entendimiento (MOU) para asegurar una cooperación a largo plazo. En este contexto, Marín destacó que, en el mejor de los casos, la compra de LNG por parte de India podría alcanzar hasta 10 millones de toneladas, lo que representaría un contrato de 5.000 millones de dólares anuales. Si este acuerdo se prolonga durante 20 años, las exportaciones podrían ascender a unos impresionantes 100.000 millones de dólares.

Viento a favor para Vaca Muerta

El desarrollo de Vaca Muerta, la segunda fuente yacimiento de gas no convencional del mundo, se mantiene como uno de los pilares fundamentales para el crecimiento de la industria energética argentina. Según Marín, el avance en este campo se ha visto potenciado por el actual programa económico del país, que ha favorecido la apertura de mercados y la atracción de inversiones extranjeras.

WhatsApp Image 2025-01-21 at 08.40.52.jpeg Horacio Marín firmó el acuerdo son representantes de compañías de la India que comprarían el GNL argentino.

“Vaca Muerta es el segundo campo argentino. Vamos por muy buen camino”, afirmó el presidente de YPF. Si bien el petróleo argentino se comercializa bajo un sistema spot, en el que se licitan las ventas de manera constante, el gas requiere inversiones de gran escala y compromisos de largo plazo para garantizar su exportación de forma estable.

Diversificación de mercados

Uno de los puntos que Marín subrayó durante la entrevista fue la necesidad de que Vaca Muerta no dependa exclusivamente de los mercados de la región. En particular, señaló las limitaciones del mercado brasileño, que puede verse afectado por factores climáticos como las lluvias, lo que genera una alta volatilidad en la demanda. “Brasil tiene una dificultad: si llueve, no compra; si no llueve, compra. Es un mercado pseudo spot, por eso el desarrollo de Vaca Muerta no puede depender solo de la región”, explicó en una entrevista con Rdio Mitre.

La estrategia de YPF, por lo tanto, es expandir sus mercados a nivel global, con una mirada puesta en Asia y otros mercados emergentes que puedan asegurar una demanda constante y creciente para el gas de Vaca Muerta.

El trabajo realizado en la apertura de nuevos mercados, combinado con las inversiones en infraestructura y tecnología, podría colocar a Argentina como uno de los grandes jugadores del mercado global de LNG.