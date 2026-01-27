Más GNL en el mundo, más competencia y una oportunidad decisiva para la Argentina

La dinámica del mercado mundial de gas natural atraviesa una nueva fase de reequilibrio, impulsada por una expansión acelerada del gas natural licuado ( GNL ) que comenzará a sentirse con mayor fuerza en 2026. Así lo advierte el último Informe trimestral del mercado del gas de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) , que anticipa un repunte del crecimiento de la demanda global en un contexto de mayor oferta, precios más contenidos y alta incertidumbre geopolítica.

En ese escenario, los proyectos de exportación de GNL adquieren un rol central, y Argentina busca posicionarse como un nuevo actor relevante desde Vaca Muerta hacia los mercados internacionales.

El panorama para el mercado del gas en 2026

Según el informe de la AIE, el crecimiento de la demanda mundial de gas natural se desaceleró de manera marcada en 2025, ubicándose por debajo del 1 %, luego de un desempeño más fuerte en 2024. La combinación de escasez de oferta durante el primer semestre del año pasado, precios spot elevados y menor actividad industrial impactó especialmente en el consumo de Asia, señala la entidad.

La situación comenzó a revertirse a partir de mediados de 2025, cuando se aceleró la producción global de GNL. El suministro mundial de gas natural licuado creció casi un 7 % el año pasado, con cerca de tres cuartas partes de ese aumento concentradas en el segundo semestre. La nueva capacidad puesta en marcha en América del Norte fue el principal motor de este salto, llevando el crecimiento del GNL a tasas de dos dígitos en la segunda mitad de 2025 y presionando a la baja los precios spot tanto en Europa como en Asia.

GasMarketReport,Q1-2026

“La creciente proporción de GNL con destino flexible también fortaleció los vínculos entre los mercados regionales, alcanzando correlaciones de precios que alcanzaron nuevos máximos”, detalla el análisis de la AIE.

Inversión, tensiones geopolíticas y mayor volatilidad

El informe destaca que el impulso inversor en el GNL se mantuvo sólido en 2025. Más de 90 mil millones de metros cúbicos (bcm) anuales de capacidad de licuefacción alcanzaron la decisión final de inversión, la segunda cifra más alta registrada después de 2019. Estados Unidos lideró ampliamente este proceso, con más de 80 bcm anuales aprobados, consolidando su posición como el principal proveedor mundial de GNL.

gnl buque.png GNL: el informe de la AIE que anticipa más oferta global y una ventana para la Argentina

En paralelo, continuaron los cambios regulatorios que reconfiguran los flujos internacionales de gas. Entre ellos, la introducción de reformas de mercado en Asia y la decisión de la Unión Europea de eliminar gradualmente las importaciones de gas ruso para noviembre de 2027. En ese contexto, los precios del gas mostraron una fuerte volatilidad en Asia, Europa y América del Norte a comienzos de 2026, influenciados por eventos climáticos adversos y tensiones geopolíticas.

De cara a 2026, la AIE proyecta que la oferta mundial de GNL crecerá a un ritmo superior al 7 %, el más rápido desde 2019, con América del Norte explicando la mayor parte de un incremento estimado en 40 bcm. Este aumento de la oferta permitiría que la demanda global de gas vuelva a crecer cerca del 2 %, impulsada principalmente por China y los mercados asiáticos emergentes.

buque gnl.jpg La expansión global del GNL cambia las reglas del mercado del gas y pone a la Argentina en carrera

“La creciente ola de GNL desempeñará un papel fundamental en la configuración de los mercados mundiales del gas en los próximos años, probablemente presionando a la baja los precios y mejorando la liquidez a medida que los mercados regionales del gas se interconectan cada vez más”, expresó Keisuke Sadamori, director de Mercados Energéticos y Seguridad de la AIE.

“Sin embargo, persisten diversos factores de riesgo, como las tensiones geopolíticas y las condiciones meteorológicas, como lo ha puesto de manifiesto la volatilidad de los mercados del gas natural a principios de 2026. En estos tiempos de incertidumbre, es esencial mantener la vigilancia sobre la seguridad energética, y la AIE apoya a países de todo el mundo en esta prioridad crucial”, agregó.

Argentina LNG: una apuesta de escala global desde Río Negro

En sintonía con este nuevo escenario internacional, Argentina avanza en el desarrollo de su propio proyecto de exportación de GNL. El pasado viernes, el Gobierno de Río Negro firmó un Acta Acuerdo con YPF S.A. y la empresa Argentina LNG SAU que establece las condiciones para el desarrollo del Proyecto Argentina LNG. El acuerdo fue suscripto por el gobernador Alberto Weretilneck, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y el vicepresidente de Asuntos Públicos de la compañía, Lisandro Delonardis.

La iniciativa, impulsada por YPF, apunta a integrar la producción de gas de Vaca Muerta con infraestructura de clase mundial en la costa atlántica, con epicentro en el Golfo San Matías. De concretarse, consolidará a Río Negro como una plataforma logística, industrial y exportadora de energía, con impacto directo en inversión, empleo e infraestructura.

El proyecto contempla una capacidad inicial de hasta 12 millones de toneladas anuales de GNL, con posibilidades de expansión a futuro, y está llamado a convertirse en la mayor inversión extranjera directa prevista en la Argentina. Su ejecución permitirá incrementar la producción de gas natural, diversificar la matriz productiva provincial, generar empleo directo e indirecto y fortalecer la inserción del país en los mercados energéticos internacionales.

Infraestructura, logística y conexión con Vaca Muerta

El complejo industrial del proyecto Argentina LNG incluirá todas las instalaciones necesarias para la producción y exportación de gas natural licuado. El esquema prevé una planta de tratamiento de gas en tierra y dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) ubicadas en el Golfo San Matías.

Cada unidad FLNG tendrá una capacidad de producción de 6 millones de toneladas por año y estará emplazada a unos 40 metros de profundidad y a aproximadamente 7 kilómetros de la costa. En conjunto, contarán con una capacidad de almacenamiento cercana a los 270.000 metros cúbicos y operarán mediante sistemas de amarre submarino de diseño flexible.

La exportación se realizará mediante buques metaneros de entre 140.000 y 215.000 metros cúbicos, bajo la modalidad side-by-side, con soporte de infraestructura portuaria para maniobras marítimas, logística, mantenimiento y respuesta ante emergencias. En términos operativos, el proyecto demandará en promedio unos 45 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, con una extracción estimada superior a los 56 millones de metros cúbicos diarios destinados exclusivamente a la exportación, y con variaciones estacionales que favorecerán el rendimiento durante el invierno.

El gas será transportado a través de un gasoducto dedicado, no interconectado con el sistema nacional, con ductos de 48 pulgadas y una extensión aproximada de 520 kilómetros desde Vaca Muerta hasta la costa rionegrina. En paralelo, los líquidos asociados al gas (NGL) serán valorizados mediante un poliducto de 22 pulgadas hacia una zona industrial, donde serán fraccionados para su exportación.