El Gobierno oficializó el "precio plano" del gas para evitar los saltos en las facturas de invierno

El Gobierno nacional formalizó este lunes un cambio estructural en la facturación del servicio de gas natural con el objetivo de suavizar el impacto en el bolsillo de los usuarios durante los meses de mayor consumo. Mediante el Decreto 26/2026 , que lleva la firma del presidente Javier Milei y su gabinete, se establece el mecanismo para aplicar un Precio Anual Uniforme (conocido técnicamente como PIST flat) en el costo de abastecimiento que pagan los hogares.

La normativa instruye a la Secretaría de Energía a definir un precio único del gas para todo el añ o, al eliminar los picos estacionales que históricamente encarecían las boletas durante el invierno.

¿Qué cambia para el usuario?

Hasta ahora, el precio del gas que se trasladaba a la tarifa tenía un componente estacional: era más caro en los meses fríos (cuando la demanda y la escasez suben) y más barato en verano. Esto, sumado al aumento natural del consumo por la calefacción, generaba facturas "impagables" entre mayo y agosto.

Con el nuevo esquema:

Adiós a la estacionalidad: El valor del metro cúbico de gas será constante a lo largo del año.

Previsibilidad: Al "aplanar" la curva de precios, los usuarios tendrán facturas más parejas, facilitando la planificación de los gastos familiares y evitando sobresaltos financieros en invierno.

Alineación con subsidios: La medida se integra con el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado recientemente para direccionar la ayuda estatal a la demanda prioritaria.

Sistema Cordillerano Patagónico Gasoducto Gas Camuzzi (2) Archivo

Garantía para la industria

Uno de los puntos centrales del decreto es que esta "ingeniería tarifaria" no altera las reglas de juego para las empresas productoras de hidrocarburos. Según el texto oficial, se preservan los contratos vigentes bajo el Plan Gas.Ar.

El Estado actuará como un "amortiguador" financiero: seguirá pagando a las productoras el precio estacional correspondiente (más alto en invierno), pero cobrará a los usuarios un precio promedio anualizado. Las diferencias que surjan entre el precio real de mercado y el precio uniforme que paga el usuario serán compensadas por el Estado Nacional, asegurando que no se corte la cadena de pagos del sector.

"La eliminación del diferencial estacional respecto del usuario (...) en modo alguno importa una modificación sustantiva del Plan Gas.Ar ni del derecho a recibir el Precio Ofertado por parte del Productor", aclara el decreto en sus considerandos.

La medida entra en vigencia desde hoy mismo y se espera que la Secretaría de Energía publique en los próximos días los cuadros con los nuevos valores anualizados que regirán para este ciclo 2026.