Conversaciones y expectativas para las pymes de Vaca Muerta

"La actividad se está retomando de a poco, sabemos que no va a ser en niveles de la prepandemia pero hay muchas expectativas. Con el Plan Gas tenemos un horizonte más claro ", indicó Edgardo Phielipp , vicepresidente de la Federación de Cámaras de Empresas del Sector Energético (FECENE) , ante una consulta de +e . El dirigente empresarial también consideró que el repunte alcanzará al petróleo.

"Nosotros estamos convencidos que la explotación de gas y de petróleo van a ayudar al ingreso de divisas que tanto necesita el país. Tenemos la seguridad, con la fuerza de los hechos, que vamos a tener un mejor panorama en los próximos meses a medida que vayan sumándose más equipos en Vaca Muerta", señaló el vicepresidente de FECENE en contacto con este medio.

El Plan Gas 4 tiene entre sus objetivos el apalancamiento de la cadena de valor regional. Es así que se le solicita a las operadoras y grandes empresas de servicios que presenten un plan de abastecimiento anual de compras a proveedores locales, regionales y nacionales -en ese orden de prioridad-. "Eso está muy clarito en los anexos. Las condiciones tienen que ser iguales para adjudicar trabajos y contratos", apuntó Phielipp.

Martínez-y-Fecene-web.jpg Martínez habló del nuevo plan para el gas con las pymes nucleadas en Fecene.

El secretario de Energía, Darío Martínez, viene atendiendo de cerca la situación de las empresas pymes de Vaca Muerta.

Además, el programa de estímulo a la producción de gas le plantea a las empresas que tengan un mecanismo de contratación transparente y abierto a los oferentes de bienes y servicios. Este es quizás uno de los reclamos de las pymes con más historia, puesto que se cuestionaba el ingreso de empresas de Buenos Aires que acaparaban varios servicios, desplazando a firmas de la zona.

Phielipp explicó que las conversaciones con las operadoras, en particular con YPF, continúan para definir los mecanismos que están previstos en el nuevo plan gas. Este trabajo se realiza en conjunto con la cartera energética que está a cargo de Darío Martínez, un dirigente político que ya como diputado nacional y presidente de la Comisión de Energía mantenía frecuentes encuentros con el sector pyme de Vaca Muerta.

Sin embargo, la pandemia dejó heridas profundas en la salud financiera de las pymes. "Hay un grupo con problemas muy serios que están tratando de insertarse en este proceso. Tienen un know how importante pero no cuentan con espalda financiera. Tenemos que encontrar una solución para ellas", apuntó Phielipp. Aclaró que los acuerdos alcanzados con el sindicato petrolero de base alivió la situación en el momento más crudo del COVID-19.