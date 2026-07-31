Fundación Potenciar se consolida como un puente Vaca Muerta

Fundación Potenciar surgió en 2006 para atender las necesidades del sector productivo y hoy reúne colegios, educación superior, programas de valores y alianzas con más de 60 empresas de la Patagonia.

Fundación Potenciar cumple 20 años de trabajo ininterrumpido en la región, consolidándose como un ecosistema educativo y social de referencia en el Alto Valle y la Patagonia , y como el canal a través del cual numerosas empresas de la región materializan sus políticas de responsabilidad social . Desde su creación en 2006, la Fundación pasó de ser una respuesta puntual a un problema de empleabilidad a convertirse en una institución que hoy integra colegios, un instituto de educación superior, programas de formación en valores y una red de alianzas con el sector productivo.

Su historia nació de un diagnóstico simple pero certero: las empresas de la región necesitaban personal calificado y no encontraban los perfiles que demandaba una industria en pleno crecimiento. Francisco Rimmele , fundador y presidente de Clusterciar , identificó esa brecha y respondió con una propuesta innovadora para la época: tecnicaturas diseñadas por la propia institución, en función de las necesidades reales del sector productivo. De esa primera iniciativa nació, poco después, Potenciar Educación Superior.

En 20 años, Fundación Potenciar construyó un ecosistema educativo que acompaña el crecimiento de Neuquén y Río Negro de la mano de Vaca Muerta.

Un ecosistema que crece con la región

Con el correr de los años, ese proyecto inicial dio origen a un ecosistema mucho más amplio. Hoy Fundación Potenciar integra el Instituto Potenciar Albinegro (IPA), el Instituto Técnico Potenciar (ITP), el Instituto Potenciar Italiano (IPI), Potenciar Educación Superior (PES) y el Programa Potenciar Valores (PPV), cada uno con identidad propia pero con un mismo propósito: formar personas, generar oportunidades y acompañar el desarrollo de la región. Ese crecimiento estuvo íntimamente ligado a la transformación que vivió Neuquén y Río Negro de la mano de Vaca Muerta, el desarrollo de los proyectos de GNL y las inversiones en infraestructura energética, escenarios que llevaron a la Fundación a ampliar constantemente su oferta educativa y de capacitación.

Un modelo que va más allá de la filantropía

Uno de los rasgos distintivos de estos 20 años es la forma en que Fundación Potenciar entiende su vínculo con las empresas. No se trata de un esquema tradicional de aportantes y beneficiarios, sino de una construcción conjunta en la que cada actor aporta su experiencia y conocimiento: la Fundación cumple el rol de articulador entre las necesidades del sector productivo y las demandas de la comunidad, transformando ese encuentro en programas de formación, becas, capacitaciones in company, proyectos educativos y acciones solidarias con impacto medible. Ese modelo llevó a que, con el tiempo, la propia conducción de la Fundación empezará a definirla como una empresa social: una organización que reinvierte de manera constante en sí misma para sostener altos estándares de excelencia, atraer y formar a los mejores profesionales de la educación, y desarrollar espacios educativos de primer nivel, con el objetivo de potenciar el desarrollo de las personas.

"Cuando inicie Fundación Potenciar no pensé en una empresa más, pensé en un legado. Vi una necesidad muy concreta en la región y sentí que tenía la responsabilidad de hacer algo con eso y que trascienda en el tiempo. Hoy, veinte años después, ver en lo que se convirtió esa primera idea —miles de personas formadas, y una sinergia única entre el mundo privado, el estado y la educación— es una de las mayores satisfacciones que me dio mi trayectoria como empresario. Esto no es filantropía de un día, es un compromiso de toda una vida con esta región y con su gente", destacó Francis Rimmele, fundador de Fundación Potenciar y presidente de las empresas del grupo Clusterciar.

El crecimiento de la Fundación acompañó la expansión del sector energético.

20 años en números

A lo largo de dos décadas de trabajo territorial, este modelo se traduce en números concretos: 175 egresados de Potenciar Educación Superior a diciembre de 2025, 191 egresados del Instituto Potenciar Albinegro entre 2020 y 2025, y una gran lista de acciones solidarias que se impulsan en conjunto entre todas las instituciones educativas en alianza con las provincias, municipios y privados. Hoy la Fundación tiene presencia en mas de 30 localidades de Neuquén y Río Negro, trabaja junto a mas de 60 empresas y organismos, forma a mas de 800 alumnos matriculados en su ecosistema educativo y cuenta con un equipo de 160 colaboradores y docentes.

"Me sumé a un proyecto con una vocación muy clara y mi trabajo, junto a todo nuestro equipo, fue convertir esa vocación en una organización capaz de sostenerse, crecer y responder a una región que no deja de transformarse.” afirmó Andrea Segovia, Directora Ejecutiva de Fundación Potenciar, clave en el crecimiento exponencial de la fundación.

La institución nació para responder a la falta de personal calificado en la región y hoy reúne colegios, educación superior y programas de formación con fuerte vínculo con la industria.

Un agradecimiento y una invitación abierta

En el marco de este aniversario, desde Fundación Potenciar destacan especialmente el rol de las empresas del ecosistema Clusterciar —Trace Group, Ciar, RSN Gestión y Alitáware— cuyo compromiso y acompañamiento sostenido a lo largo de estos 20 años fueron determinantes para consolidar la institución. Pero el mensaje no se agota en el agradecimiento, funciona también como una invitación abierta a cualquier empresa de la región, a canalizar su responsabilidad social de manera planificada y con impacto medible, ya sea a través de becas, programas de formación, sponsoreo de espacios educativos o capacitaciones a medida para sus equipos como actualmente lo hace con Fundación Pampa Energía, Shell Argentina, TGS, Panamerican Energy, Southern Energy, Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, de Rio Negro y la Pampa, Green Oil Service, y el Gobierno de Neuquén con su programa Emplea Neuquén, entre muchos otros.

“Diseñamos cada programa y propuesta educativa junto a las empresas, las familias y las comunidades donde estamos presentes para cubrir sus necesidades. Cumplir 20 años es un enorme orgullo, pero para nosotros es sobre todo, un compromiso renovado. El desarrollo energético de Vaca Muerta solo va a alcanzar todo su potencial si también impulsa el desarrollo humano de quienes habitan esta región, y ese es exactamente el lugar desde el que queremos seguir aportando". Agregó Andrea.