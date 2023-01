Fracturas: Entre la eficiencia y la falta de equipos

En la cuenca hay ocho sets de fractura y existe la posibilidad de que lleguen dos más este año (uno de Tenaris para Tecpetrol y otro de Halliburton para Pampa), lo que implica que hay que trabajar con lo que disponible y de la manera mas efectiva posible.

Desde la empresa creen que con este cambio podrían aumentar un 35% la cantidad de etapas de fractura en la cuenca, aunque fuentes más conservadoras consideran que el ratio oscilará el 20%, “un número más realista”.

Para poder hacer más fracturas con el equipo, le agregan más bombas a cada set. “La mecánica implica que empiezan a bombear y el caudal se divide y va para dos pozos al mismo tiempo”, explicó un experto del sector, y agregó: “Con un mismo set, pueden hacer un 30% más de fracturas. De esta manera, van haciendo más con lo que hay, ya que no esperan que venga más equipamiento”.

YPF hizo pruebas con resultados positivos con este sistema a fines de 2022, por lo que este año iniciará el camino de transformación a dual frac, lo que “va a tener un impacto importante porque van a poder llegar a aumentar la cantidad de etapas que tenían prevista y van a reducir los costos en tiempo y personal”, agregó el experto.

Al apuntar a establecer un equipo fracturando en simultáneo de manera regular, YPF logrará además minimizar las ventanas de tiempo ocioso de los equipos.

Todos los sets que hay en la cuenca, más los dos que podrían llegar, ya tienen el tiempo contratado durante los próximos dos años y los tiempos muertos cotizan a valores extremadamente caros, “por lo que YPF, agregando bombas y haciendo modificaciones al equipo, se garantiza una operación continua casi sin tiempos muertos”.

set de fractura fracking.jpg

Experiencia EE.UU.

Las operaciones tipo simul frac o dual frac, nombres comerciales de la tecnología de Halliburton y Schlumberger, comenzaron a utilizarse en Estados Unidos a mediados de 2019 y hoy ya representan más del 20% de todas las etapas de fractura en ese país. Esto significó un cambio tecnológico que desembarca en nuestro país, mientras que ahora en Permian -principalmente- se está empezando a utilizar el denominado “continuous pumping”, un sistema automatizado y complejo que mediante “by passes” ecualiza presiones durante 24 horas y va fracturando pozos de manera continua y efectiva.

“Bombean sin parar. Terminan de fracturar un pozo, ajustan las válvulas y de manera automática dirigen el caudal al pozo siguiente. Los caudales y las presiones son altísimos, no se trata de mover una válvula y listo: es un proceso muy complejo que se está evaluando, como el dual frac en nuestro país. No queda otra, es eso o no poder aumentar la cantidad de facturas como se quiere”, agregó el especialista consultado por +e, que pidió reserva de nombre.

Actualmente, la metodología que se usa es el zipper frac, que se trata de fracturar un pozo, pasar al siguiente mientras se prepara otro que será fracturado continuación y así todo el pad en un frente parejo: todas las etapas 1, luego las 2, la tercera, etc. Entre la técnica de fracturar un pozo a la vez y el zipper frac, el tiempo de parada de la operación pasó de dos o tres horas por etapa a unos 15 a 30 minutos. “Ese tiempo muerto al final del día cuando hacés 19 o 20 fracturas, son 20 horas de bombeo que acumulan unas cuatro horas muertas. Uno es productivo en la fractura cuando bombea”, señaló.

Ahora, con el dual frac se fracturan dos pozos a la vez mientras se punzan otros dos. Se bombea a menor caudal por limitaciones de las líneas de superficie y disponibilidad de fluido, entonces el cambio de pozos a fracturas toma 15 minutos de tiempo muerto. Según la fuente consultada, esta mecánica “sirve para fracturar dos pozos al mismo tiempo, lo que significa mejorar la eficiencia; en definitiva, es un zipper frac con dual frac de manera simultánea”. El cambio de sistema, devenido de una crisis y el riesgo de invertir en nuevas tecnologías, podría representar una suerte de revolución en la operación.

Un ingeniero de la empresa nacional explicó que el set “se arma específicamente e implica no andar corriendo las bombas de un lado para otro”, y que con la logística adecuada el dual frac es más efectivo. “Con zipper podés hacer 12 o 13 etapas por día, mientras que con un dual podés hacer 18 o 19”, agregó.

Fracking - Set de Fractura 1.jpg

Una técnica que se expande