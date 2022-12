"Las estaciones de servicio están en una situación compleja"

“ El 49% de las estaciones del país están por debajo del punto de equilibrio, que son 290 mil litros . Esto hace que todas estén en una situación compleja. Si bien en el país donde vivimos no podemos decir que somos los únicos porque todas las pymes están con inconvenientes, las estaciones de servicio tienen un panorama difícil”, subrayó.

Gabriel Bornoroni - Presidente de CECHA.mp4

El principal conflicto pasa por las comisiones de las tarjetas de crédito. “Un problema que tenemos hace más de diez años son las comisiones que cobran las tarjetas de crédito, que en el caso de la Argentina es el 1,5% y se acredita a los 18 días. Hemos realizado un planteamiento en el gobierno de (Cristina Fernández de) Kirchner, (Mauricio) Macri, la Secretaría de Comercio y la Cámara de Tarjeta de Crédito, pero nunca tuvimos respuesta”, detalló.

La falta de soluciones llevó a las autoridades de CECHA a realizar una presentación ante la Justicia donde obtuvieron un dictamen favorable. “Nos dio la razón. Dijo que están discriminándonos con respecto a Brasil, Chile y Uruguay. Son las mismas tarjetas y los mismos bancos, pero con comisiones inferiores al 0,5% y con un plazo de acreditación de 48 horas”, consideró.

En este sentido, Bornoroni manifestó que espera que el Congreso de la Nación avance sobre una ley que ponga reglas claras para el sector. “Lo que estamos pidiendo ahora es que los diputados nacionales hagan lo suyo y lo lleven a la práctica para que podamos tener una ley que reglamente esta situación, que no seamos discriminados y tengamos que ir a la Justicia porque no nos escucha nadie”, aseveró.

Sobre la posibilidad de dejar de aceptar el pago de combustible con tarjetas de crédito, el presidente de CECHA sostuvo que su pretensión no es llegar a ese extremo, pero que no quedan muchas alternativas. “La Justicia nos escuchó después de 8 años. Los diferentes gobiernos, y las tarjetas no nos escuchan. Algunas medidas tenemos que tomar para visibilizar este problema”, advirtió.

“No es un problema de los estacioneros. Este problema termina impactando en todos los argentinos porque si a nosotros nos cobra el 1,5%, la sobrecomisión la termina pagando el usuario. La comisión que existe en Argentina, no existe en países limítrofes en igualdad de condiciones”, cuestionó.