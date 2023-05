Las cualidades del equipo que puede revolucionar el fracking

“Fue una experiencia muy buena porque vinieron casi todas las empresas productoras y de servicio a presenciar el testeo y a pedir que pusiéramos la bomba a diferentes regímenes para tener un diagnóstico de cómo funcionaria en los yacimientos porque puede variar en los volúmenes que produce”, explicó Marcelo Guiscardo, integrante de QM Equipment y presidente del Clúster de Energía de Mar del Plata en diálogo con +e.

El siguiente paso es determinar en qué área de Vaca Muerta se probará la bomba debido a que requiere cuatro cisternas de gas comprimido para funcionar a pleno durante 24 horas. La idea es que cada empresa tenga la posibilidad de probar el equipo durante tres meses por lo que se estima que la bomba rendirá examen durante un año en Vaca Muerta.

Para el presidente del Clúster de Energía de Mar del Plata, el equipo es el futuro del fracking y promete cambiar la dinámica en los bloques no convencionales. “Que el 100% del equipamiento se pueda usar con gas es un ahorro increíble para todos: para el medioambiente, para los objetivos de disminuir las huellas de carbono y para las empresas. Este equipo tiene una serie de mejoras y de beneficios que lo hace muy superior a cualquier otro tipo de equipo de fractura que existe en la actualidad”, subrayó.

Las empresas que pican en punta para probar el equipo son YPF, Tecpetrol, Pluspetrol y CGC. En tanto, Schlumberger fue quién levantó la mano entre las empresas de servicios. Eso no quita que las demás compañías no hayan mostrado interés en la bomba, sino que esperan ver el desempeño en el campo.

“Tenemos mucha gente interesada y todos quedaron muy contentos con las pruebas. Nosotros ahora estamos proponiendo hacer ocho equipos para un set. Son más o menos unos 40.000 HP. Con eso te alcanza y sobra para hacer los trabajos de dual frac o lo que se quiera hacer. Hay muchas cosas que se pueden hacer con estos equipos porque los resultados fueron muy buenos”, afirmó Guiscardo.

“La verdad es que el nuevo diseño que tienen de toda la parte de transmisión, que esa es la primera vez que se hizo en el mundo, le da una mayor capacidad a la que tienen otros equipos con la misma turbina que se están probando ahora en los Estados Unidos”, agregó.

Si bien faltan las pruebas en el campo, el integrante de QM Equipment cree que hay información suficiente para empezar a construir más equipos. “Una vez tenga tiempo de prueba yo creo que las empresas van a decidir si lo compran o no. Una cosa es cómo responde en condiciones normales en nuestra planta y otra cómo se desenvuelve en el campo”, aseguró.

Asimismo, Guiscardo se refirió a la falta de equipos en el país que pueden poner en riesgo la producción de Vaca Muerta. “Yo estoy de acuerdo con Guillermo (Pereyra), pero los equipos no se tienen que traer de afuera, sino que se tienen que fabricar en el país. En la actualidad hay 8 sets de fracturas trabajando en Vaca Muerta y nosotros en Mar de Plata tenemos la capacidad de hacer dos sets por año y si hubiera que hacer más también lo podemos hacer. No es el tema de que no hay equipos, los equipos los tienen que comprar y eso demanda planificación e inversión. No se hace de la noche a la mañana”, consideró el presidente del Clúster de Energía de Mar del Plata.