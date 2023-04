El EPEN subsidia la energía a los hogares sin gas

El beneficio abarca a los usuarios del interior de la provincia, donde el EPEN tiene jurisdicción. Se tienen en cuenta las localidades o parajes que no tienen gas, o bien, aquellos lugares donde existen las redes de gas a través de Camuzzi o de Hidenesa, pero por alguna circunstancia, no llega la red a cada sector o están en obra, etc. Y también clientes individuales y aislados que no poseen el servicio de gas.