“Si el Gasoducto Norte no se termina, el NOA pasará el invierno sin gas”

En septiembre se realizó la apertura de sobres licitatorios, pero hasta el momento los trabajos no arrancan. La obra es fundamental para que la región del NOA pueda contar con gas el próximo invierno . Sin embargo, en el proyecto del Gasoducto Norte todavía no hay novedades y el reloj comienza a jugar en contra.

“El gobierno entrante, que llega con amplia legitimidad democrática por el voto popular, ha anunciado que no va a haber obra pública, y hay una obra en particular a la cual le deberemos prestar mucha atención, que es la reversión del Gasoducto Norte. Y es esto porque toda la región del NOA está produciendo cada vez menos gas, y Bolivia está enviando cada vez menos gas. Y el invierno que viene va a ser crítico si esa obra no avanza”, subrayó Carbajales.

El exsubsecretario de Hidrocarburos de Nación recordó que el Gobierno realizó la apertura de sobres licitatorios, pero todavía no se avanza con el proceso de adjudicación para comenzar con los trabajos.

“Habrá que ver si prospera o no para poder llevar gas de Vaca Muerta al norte para abastecer demanda residencial, la demanda industrial y la demanda de generación eléctrica”, subrayó en diálogo con Radio Nacional.

“Tenemos que prestar mucha atención porque el invierno próximo puede ser crítico. Dicho de otro modo, si esa obra no se hace en el invierno próximo en el norte argentino, podría quedarse sin gas”, advirtió Carbajales.

La obra de reversión del Gasoducto Norte es clave debido al declino de la producción de la Cuenca del Noroeste Argentino y la caída de Bolivia. El país vecino anunció no podrá cumplir con los contratos firmados con Argentina para abastecer al norte argentino. Además, será fundamental para avanzar las exportaciones de gas hacia Brasil.