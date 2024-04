Por la suba de tarifas, el Gobierno podría ahorrarse hasta USD 6.000 millones

En un escenario más moderado donde sólo el 20% de los N2 y N3 pasan a pagar tarifa plena, el gasto estatal bajaría a 3.025 millones. Ya si se mantiene el esquema actual sin cambios, los subsidios bajarían a 3.670 millones.

La Patagonia pierde 3% del subsidio para la tarifa del gas. La Patagonia pierde 3% del subsidio para la tarifa del gas.

Por su parte, las partidas del gas natural residencial podrían bajar un 58% bajo el supuesto más optimista al pasar de 1.173 millones a 489 millones de dólares. En cambio, en el segundo escenario bajarían a 854 millones y en el panorama más gradualista serían de 986 millones.

Quita de subsidios los grandes usuarios

A estos egresos falta sumarle la cobertura de las tarifas de gas a usuarios no residenciales, lo que no fue medido por Economía y Energía. No obstante, el anuncio de la Secretaría de Energía de quitarle la totalidad del apoyo a estos sectores, vuelve incluso más auspiciosa la perspectiva para el Tesoro Nacional. El resto de la cuenta se completa con partidas al GLP, a Río Turbio y a Yacyretá, entre otras, que también seguirán un sendero bajista.

En lo que va del año, apenas se gastaron unos 666 millones en subsidios energéticos, una enorme reducción respecto a los 2.268 millones erogados en el primer trimestre del 2023 o los 2.837 millones del 2022.

La mayor contracción se observó en las transferencias a Cammesa que bajaron un 74% al pasar de 1.142 millones a apenas 297 millones. No obstante, esta cuenta esconde una fuerte deuda del fisco para con las empresas que gira en torno a los 2.000 millones según las cifras de la consultora mencionada.

“La retracción de los subsidios dirigidos al sector energético durante el primer trimestre de 2024 condujo a un aumento de la deuda del Estado Nacional con los generadores de energía eléctrica y los productores de gas natural, entre otros. En el mes de marzo de 2024, todavía no se había completado el pago de la transacción del mes de noviembre, ya que faltan abonar las diferencias de cambio”, destacaron.