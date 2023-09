Malas noticias para Chubut en el no convencional

El no convencional todavía no da buenos resultados en Chubut . Tecpetrol realizó seis pozos con objetivo shale en la parte norte de la Cuenca del Golfo San Jorge de los cuales todos dieron resultados negativos . Así lo informó el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut, Jorge Ávila .

El dirigente gremial ponderó la intención de la empresa del Grupo Techint para encontrar crudo no convencional en Chubut. “A Tecpetrol no podemos culparla esta vez porque realizó seis pozos buscando el no convencional, yendo más abajo, buscando nuevas formaciones y no las pudo encontrar. Lamentablemente hasta hoy no hemos tenido la suerte que han tenido otros de poder encontrarla”, subrayó.