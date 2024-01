La Ley Ómnibus daría luz verde al proyecto de GNL de YPF y Petronas

En este marco, los funcionarios nacionales se reunieron en Casa Rosada con diversos ejecutivos de las petroleras YPF y Petronas, donde la compañía malaya mostró su interés en avanzar con el proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) anunciado en 2022, el cual permitirá al país convertirse en un exportador estructural de gas.

En el encuentro, realizado este miércoles en el Salón de los Científicos de la Casa Rosada, participaron por parte de YPF su presidente, Horacio Marín, y el vicepresidente ejecutivo de Gas y Energía, Santiago Martínez Tanoira.

En tanto, por parte de Petronas estuvieron presentes el director de operaciones (COO) y vicepresidente ejecutivo del área de gas de la compañía, Adnan Zainal Abidin; el vicepresidente senior de activos de GNL, Abang Yusuf Abang Puteh; el vicepresidente de activos internacionales de upstream, Mark Fitzgerald; y el CEO de la empresa en la Argentina, Nazri Idzlan Malek.

En 2022 YPF y Petronas firmaron un Acuerdo de Estudio y Desarrollo Conjunto para un proyecto integrado de Gas Natural Licuado (GNL) en la Argentina que abarcará la producción de gas no convencional, el desarrollo de gasoductos e infraestructura de licuefacción y portuaria.

En un plazo de 10 años, cuando el proyecto esté finalizado, se podrán producir y exportar más de 25 millones de toneladas/año de GNL.

En la actualidad el país importa, en el pico de consumo de invierno, alrededor de 35 barcos de GNL por año; por el contrario, cuando la planta de GNL alcance su capacidad máxima, Argentina exportará más de 460 barcos anuales, convirtiendo al GNL en uno de los principales generadores de divisas para el país, señalaron las firmas al anunciar el acuerdo en 2022.

En la reunión, Petronas mostró su interés en realizar una inversión de US$ 180 millones para la fase de ingeniería del proyecto, el cual, una vez finalizado permitirá duplicar la producción actual de GNL del país.

El proyecto –indicó el Gobierno- generará un “impacto positivo en la economía argentina, a partir de la creación de miles de empleos y el desarrollo de productos de exportación”.

Una vez realizados los trabajos de ingeniería –con un plazo de un año- se realizarán las licitaciones correspondientes para el proyecto.

La primera fase prevé la llegada de un barco, ya construido, que permitiría comenzar a exportar en el orden de los 6 millones de metros cúbicos diarios a partir de 2027, mientras se avanza con las fases siguientes.

El proyecto global involucraría para 2031 inversiones del orden de US$ 20.000 millones para GNL, US$ 20.000 millones para pozos nuevos en Vaca Muerta y US$ 10.000 millones en infraestructura.

Una vez terminado, generaría unos US$ 16.000 millones de dólares anuales de facturación en exportaciones de gas.

Petronas es una de las compañías más importantes del mundo en el sector hidrocarburífero, con vasta experiencia en la fase de exploración y extracción (upstream) y también en el mercado de GNL.

“La combinación de esfuerzos de YPF y Petronas busca generar operaciones más eficientes que permitan optimizar las inversiones y captar mejores oportunidades de mercado”, destacaron fuentes del Gobierno.