GNL: La respuesta de Horacio Marín a las críticas de Kicillof

El fracaso de la inversión más importante para nuestro país es responsabilidad directa de Milei. pic.twitter.com/8rBeABsTIP — Axel Kicillof (@Kicillofok) April 28, 2025

La explicación de Marín

En este contexto, Marín aclaró: “Tiene que ser uno en barco. ¿Por qué? Porque el GNL en el mundo está migrando hacia los barcos porque es mucho más eficiente. Y nosotros lo que logramos es traer empresas internacionales a que lo desarrollen con YPF. Para mí están todos mal asesorados, se apresuran y juegan a la política en algo que es generación de valor a través de la economía”.

“Yo soy un técnico que vine a ser grande a YPF y no voy a entrar a discutir políticamente con un gobernador, lo que yo les digo que estamos generando valor y que no es como lo dicen. La planta era incierta, no había nada, no había ningún bosquejo”, dijo.

“Estoy extremadamente orgulloso de lo que estamos haciendo en YPF y creo toda la gente va a ver las ventajas y las inversiones gigantes que llegarán. La diferencia entre ser un barco o una planta en tierra es la diferencia de hacer un mecano. Todos los equipos se hacen en cinco países, no se hacen en Argentina. El barco lo hacen en dos países solamente, Corea o China. Y los equipos, sea en planta o sea en barco, se hacen en cinco países solamente”, detalló Marín en diálogo con Eduardo Feinmann.

“La decisión de Río Negro fue una decisión técnica-económica y no una decisión política o ideológica. Nosotros nos ahorrábamos más de 700 millones de dólares en Río Negro. De hecho, contratamos a una consultora independiente que dijo que eran mil millones de ahorro. Soy una persona honesta, estoy diciendo que a nosotros nos daba 700 millones de dólares y a la consultora le daba mil millones. ¿Por qué convenía en Río Negro? Porque es más cerca y porque los barcos necesitan calado de profundidad para trabajar mejor. Entonces lo tomamos una decisión técnico-económica”, aclaró.