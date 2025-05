Esteves: "Buscamos generar la agilidad que la industria necesita"

La mirada de Esteves

La funcionaria también repasó los cambios que están poniendo en marcha en la secretaría: “Queda la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales con una Subsecretaría de Ambiente y la de Cambio Climático —que ya veníamos trabajando—, la Dirección Provincial de Minería y la Subsecretaría de Recursos Naturales con el CEAN (Centro de Ecología Aplicada) y las áreas naturales protegidas de la provincia. Luego iremos generando otros cambios, pero en principio comenzamos por ahí”.

“Venimos trabajando en mesas de trabajo con los pequeños mineros neuquinos y vemos que hay una falencia en la demora de los trámites, en la transparencia de la Dirección Provincial y en la necesidad de modernizar el Código de Procedimiento Minero”, explicó la funcionaria.

Y anticipó: “Estamos trabajando para, en breve, tener un proyecto de ley para enviar a la Legislatura y empezar a modernizar toda la Secretaría, siempre pensando en transparentarla y agilizarla”.

¿Otro cuello de botella?

“Creo que la gestión de residuos es un problema en todas las grandes operaciones; algunos lo han sabido resolver un poco mejor. En definitiva, pasa por la inversión que hagan las empresas, y ese es el principal rol del Estado: exigirles que realicen las inversiones necesarias para optimizar la gestión de residuos”, aseguró.

Esteves explicó que la clave está en “no incentivar lo que está mal, que es lo que venía sucediendo en nuestra provincia. No se debe promover el relleno de seguridad como única solución, sino exigir a las empresas —y lo estamos trabajando en el marco del IAPG— que inviertan en bioremediación o en tratamiento in situ”.

“Queremos que haya más empresas con hornos y que se puedan radicar en la provincia. Los acompañaremos y agilizaremos los procedimientos para que puedan operar lo antes posible, porque este será el próximo cuello de botella de la industria”, concluyó.