“Me llamó esta semana el presidente y me dijo que me necesitaba. Uno es parte del proyecto político y tiene que estar donde el presidente lo resuelva”, detalló Martínez, que preside la comisión de Energía de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación.

En diálogo con +e, Martínez contó como fue el ofrecimiento de Fernández. "Me llamó para contarme el cambio de estructura de la secretaría de Energía, que pasará de Desarrollo Productivo a Economía. Yo le dije que me parecía muy bien, que hay cuestiones vinculadas al sector para las cuales el ministro de Economía es el único que puede dar algunas respuestas. Y entonces me dijo que era importante que aceptara ser secretario de Energía para que eso se concrete", contó la intimidad del diálogo Martínez.

El legislador manifestó que el presidente había hablado con el jefe del Bloque de Diputados del FdT, Máximo Kirchner, a quien le había comunicado la decisión. “Es un honor que el presidente me convoque”, afirmó el diputado, el principal referente de la coalición de gobierno en Neuquén.

“Tengo una responsabilidad con el pueblo neuquino para ser diputado nacional, cargo que desempeñé con la mayor responsabilidad. Ahora me toca asumir en un área muy importante en la que quiero aportar en el mismo sentido, para el crecimiento del país y de todos los neuquinos. Me honra poder asumir en el cargo”, agregó.

Todavía no está al tanto de la fecha de entrada en funciones: “Es algo que se definirá por un decreto del presidente pero que a ciencia cierta no sé cuándo será publicado”.

Martínez se reunirá la semana próxima con el ministro de Economía Martín Guzmán, con quién también estuvo hablando durante esta semana. “Me parece que nadie como el que lleva la política económica puede trazar los objetivos de la política energética”, afirmó.

“Los objetivos son muy claros, buscar una mayor producción, tener saldos exportables y mayor valor agregado”, dijo el diputado. “Estos son los objetivos a seguir y en los que venimos trabajado desde la comisión de Energía y ahora desde la secretaría de Energía”, añadió.

"Hablé con Martín y vamos a tener una semana de mucho trabajo para definir las metas y los objetivos. Pero siempre en el eje de lo que viene planteando. Que haya mayor producción y cuidar los puestos de trabajo. Entendemos que cuando hablamos de la industria tenemos en una punta a las productoras y en la otra al usuario, con tarifas que tienen que ser razonables, que tengan que ver con el desarrollo económico, y también se necesita que las productoras tengan la posibilidad de producir e invertir, y en el medio las decisiones para que todos lleguen a ese punto de equilibrio para que a todos les vaya bien”, fijo su posición.

"Venimos de un esquema en el que hay que restituir la confianza de todos los actores. Y ese es parte del esquema que tenemos que abordar: no venimos a pelearnos con nadie sino a buscar consensos para que le vaya bien al país", expresó.

“La Secretaría de Energía tendrá un asiento en Neuquén, que creo que es toda una señal del gobierno nacional de descentralizar y tener una oficina en el interior y dar un rol protagónico a las provincias en la búsqueda de las políticas para poner en marcha el país”, consideró.