Wenelen y Dypsa Group: un socio estratégico para el alojamiento corporativo en Vaca Muerta

En este escenario, Wenelen Executive Hotel y Wenelen Suites —ambos desarrollados y operados por Dypsa Group — se consolidan como un aliado estratégico para las empresas que necesitan alojar a su personal en la región.

La propuesta de Dypsa en Añelo combina habitaciones de hotel con estándar 4 estrellas y departamentos equipados para estadías prolongadas , ambos dentro del mismo predio. Esta integración permite a las compañías elegir la modalidad que mejor se adapta a su operación, siempre con la garantía de una gestión profesional, mantenimiento continuo y acceso a amenities de primer nivel: piscina climatizada, gimnasio, spa, mountain bikes y seguridad 24 horas.

El Wenelen Executive Hotel, inaugurado en 2019, mantiene desde entonces altos niveles de ocupación y fidelización por parte de las principales operadoras y empresas proveedoras de servicios. Con la incorporación de Wenelen Suites, un complejo de 28 departamentos premium de dos ambientes, se amplía la oferta para cubrir la creciente demanda de estadías prolongadas, con la ventaja de estar administrados bajo el mismo esquema operativo del hotel.

Un modelo de gestión pensado para las empresas de Oil & Gas

La diferencia central de Wenelen está en su estructura operativa ya consolidada. Tanto el hotel como las suites funcionan bajo un modelo de administración profesional, que asegura calidad, seguridad y previsibilidad en el alojamiento del personal.

“Ir a Añelo no es solo alquilar una habitación: es garantizar estándares de servicio, mantenimiento y seguridad al nivel que exige la industria energética. Eso no se improvisa, requiere gestión comprobada y respaldo”, destaca Issel Kiperszmid, CEO de Dypsa Group.

Respaldo para empresas e inversores

Wenelen Suites también marca un hito desde el punto de vista inmobiliario: en solo 45 días comercializó más del 75% de sus unidades, quedando actualmente disponibles las últimas 6. Cada departamento se integra a un pool de rentas gestionado por el mismo equipo hotelero, lo que garantiza al inversor un modelo de ingresos estable, con una rentabilidad proyectada del 12% anual neto.

“Una cosa es vender ladrillos, y otra muy distinta es ofrecer participación en una operación que ya funciona, con demanda corporativa comprobada y altos niveles de ocupación. Eso es lo que ofrecemos en Añelo”, resume Kiperszmid.

Una plaza en expansión

De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Infraestructura de Neuquén, en 2025 se proyectan inversiones por USD 10.000 millones en Vaca Muerta. Este crecimiento exponencial refuerza la necesidad de contar con infraestructura habitacional profesionalizada, capaz de acompañar las exigencias de las compañías líderes del sector.

“Las operadoras internacionales y las principales proveedoras de servicios nos eligen porque entienden que aquí encuentran respaldo, previsibilidad y estándares internacionales para alojar a su gente”, agrega Alejo García Guevara, director de Nuevos Negocios de Dypsa Group.

El valor del grupo empresario Dypsa

Con más de 40 años de trayectoria en desarrollos residenciales, comerciales, hoteleros y corporativos en todo el país, Dypsa Group ha sabido adaptarse a las nuevas demandas del mercado. En Añelo fue pionera con la construcción del Wenelen Executive Hotel, y ahora reafirma su compromiso con Vaca Muerta a través de Wenelen Suites, un proyecto que combina visión estratégica, respaldo operativo y vocación de servicio.