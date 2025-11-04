Proveedores rionegrinos se fortalecen con el VMOS: "El movimiento es impresionante"

El Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) avanza con fuerza hacia su puesta en marcha y comienza a redefinir la dinámica económica en la Cuenca Neuquina. La construcción del ducto que llevará la producción de Vaca Muerta hasta Punta Colorada genera una demanda creciente de servicios e insumos industriales. Ese impulso se siente con especial intensidad en los proveedores rionegrinos.

Uno de los casos más representativos es el de La Casa de las Herramientas , con fuerte presencia en la región y una sucursal estratégica en Cipolletti. Su responsable, Jorge Toppi , aseguró que el avance del VMOS trajo un crecimiento sostenido del movimiento comercial en la provincia, con un pico muy marcado en los últimos meses. “Está impactando bastante. El movimiento es impresionante ”, afirmó en diálogo con +e.

Crecimiento en ventas y un territorio en expansión

La obra del VMOS fue adjudicada a grandes constructoras como Techint, Milicic y Sacde, que utilizan sus propias cadenas de abastecimiento. Sin embargo, las condiciones del Compre Rionegrino comenzaron a modificar esa estructura y abrieron espacio para proveedores locales en la logística de suministros. Esa transición, según Toppi, generó cambios inmediatos.

“Están empezando a necesitar la factura desde Río Negro. Nos pidieron que coticemos directamente desde acá y nos generó una ola de trabajo”, explicó. El impacto se ve en los números: la facturación de Cipolletti creció casi un 100% en un solo mes. “Yo calculo un 80% más, a grandes rasgos”, precisó. Lo que comenzó como un incremento de pedidos se transformó en una reorganización operativa para sostener el ritmo.

El área de reparto pasó a trabajar al límite de su capacidad y, en varias ocasiones, la sucursal tuvo que recurrir al depósito central de Neuquén para completar las entregas. “El repartidor no está dando abasto, haciendo horas extras y demás”, admitió Toppi.

Al mismo tiempo, se analiza ampliar el equipo dedicado a cotizaciones, ya que el volumen de consultas de empresas se duplicó respecto de principios de 2024. La expansión en la obra se refleja también en las calles y rutas. Nuevas camionetas, camiones que no solían circular por la zona y una intensidad creciente de tránsito industrial dan cuenta de la actividad. “Se está notando mucho el movimiento en Río Negro”, destacó el responsable de la sucursal.

Recorrida VMOS ducto oleoducto caños trabajadores soldadores (2)

Compre Rionegrino: una estrategia para consolidar presencia local

El nuevo esquema de abastecimiento favorece a proveedores con capacidad logística extendida en la provincia. En ese punto, La Casa de las Herramientas encontró una ventaja competitiva sólida. “A empresas de otro lado les están pidiendo el Compre Rionegrino. Y acá no todas las competencias tienen nuestra capacidad logística”, destacó Toppi. La empresa se apoya en su cobertura territorial y en un modelo comercial que prioriza la respuesta inmediata.

El responsable local sostuvo que, en obras con cronograma acelerado, el tiempo de entrega puede ser decisivo. “El que compra prioriza la disponibilidad y el plazo de entrega. Muchas veces cierra más que el precio”, señaló. Por ese motivo, la compañía mantiene presencia continua en locaciones y frentes de trabajo del VMOS, buscando detectar necesidades antes de que se conviertan en urgencias.

El movimiento no se limita al oleoducto. La actividad minera en Jacobacci también comenzó a traccionar consumos y la empresa proyecta un crecimiento sostenido asociado a ese desarrollo. “La minera la proyectamos como uno de los clientes principales de acá a un par de años”, adelantó Toppi.

VMOS: un vínculo que se afianza

La integración de proveedores con VMOS avanza en paralelo a la construcción del ducto. La Casa de las Herramientas ya está cargada en el portal de compras que utiliza YPF, lo que facilita los registros futuros cuando el consorcio asuma directamente la operación y el mantenimiento de la infraestructura. La expectativa en la compañía es alta y está basada en una relación creciente con representantes del proyecto.

“Nos va a ir muy bien por la buena relación que tenemos. Tenemos cosas del rubro industrial que ellos van a necesitar para el mantenimiento del gasoducto”, consideró Toppi.

La sucursal de Cipolletti está en estrecho contacto con el personal de VMOS que tendrá oficinas en la ciudad y ya participa en eventos organizados por la Secretaría de Energía provincial y el municipio.

A medida que avanza la transición desde el esquema llave en mano de la obra hacia la gestión de activos, se espera que la demanda de insumos industriales y equipamiento crezca aún más porque la empresa provee herramientas, insumos, maquinarias, equipos de energía, torres de iluminación, generadores y alquiler de soluciones industriales con habilitaciones para operar en áreas petroleras.

Toppi confía en que esa oferta, sumada a la experiencia operativa y documental requerida para ingresar a los yacimientos, posiciona a la empresa como un aliado natural de la operación futura del VMOS. “Nos vemos bien de acá para adelante, cuando ellos ya estén operativos y comprando”, ponderó.

allen vmos VMOS: la Estación de Bombeo Allen superó el 20% de avance.

Un nuevo capítulo para el desarrollo industrial en Río Negro

El impacto del VMOS trasciende el movimiento comercial inmediato. La llegada de nuevas inversiones, la consolidación de exigencias provinciales de integración local y la aceleración de plazos para exportar crudo desde Vaca Muerta conforman un escenario donde los proveedores rionegrinos se convierten en protagonistas. Toppi destacó que el crecimiento no solo se mide en ventas, sino también en empleo, organización logística y presencia territorial.

La empresa trabaja para sostener el ritmo y asegurar una respuesta eficiente. “La política es posicionarte como la primera opción del cliente”, aseveró. En una obra que avanza en múltiples frentes simultáneos, la velocidad de ejecución se vuelve tan crítica como la magnitud de la infraestructura. Esa dinámica impulsa a firmas como La Casa de las Herramientas a invertir en personal, servicios y disponibilidad de productos, de modo de acompañar una oportunidad que, según reconocen, todavía tiene recorrido para largo.

La consolidación del VMOS como operador midstream en la región abre nuevas posibilidades para quienes logren mantener competitividad y cercanía. El ducto no solo conectará Vaca Muerta con la costa atlántica, también conectará el crecimiento de la industria con la cadena de valor local. En ese proceso, Cipolletti y otras localidades rionegrinas comienzan a experimentar una reconfiguración económica que las posiciona como puntos neurálgicos del desarrollo energético del país.