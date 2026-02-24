¿Por qué el resto de las petroleras no se suma al autodespacho como YPF?

YPF acelera la digitalización de sus estaciones y alcanza las 125 bocas con autodespacho

El avance del autodespacho en las estaciones de servicio argentinas corre a dos velocidades . Por un lado, YPF ya superó las 100 instalaciones con esta nueva modalidad y se encamina a seguir intensificando esta estrategia.

Sin embargo, el resto de las empresas mantiene otra estrategia y por el momento no se sienten muy atraídas a afrontar los gastos que representa seguir este camino de transición tecnológica en la carga de combustible, más allá de alguna excepción menor.

Entre los argumentos que esgrimen, el alto monto de la inversión necesaria para traer equipamiento importado se ubica en el primer puesto. “Es un gasto muy grande que es difícil de repagar”, sostienen fuentes consultadas.

La regulación del autodespacho no enamora

El gran problema es que la disposición de la Secretaría de Energía puso en marcha un esquema híbrido en el cual es obligatorio mantener el personal y, sumado a algunas regulaciones adicionales, la baja de costos no resulta muy relevante.

“No es un auto despacho completo al estilo europeo. Tenés que seguir teniendo gente sí o sí y cumplir con otras regulaciones”, explican.

A su vez, observan que se trata de una tradición compleja de instalar en el público argentino que está acostumbrado a la carga con un playero. “Es algo cultural, con el tiempo podría mejorarse”, dicen dejando la puerta abierta de cara al futuro.

El plan de YPF

En el caso de la petrolera que dirige Horacio Marín, hace menos de un mes se celebró la puesta en marcha de la estación número 100 con autodespacho con la inauguración de Famaillá, en Tucumán.

El objetivo de la empresa es llegar a todas las provincias, salvo Buenos Aires, Jujuy y La Pampa, donde no está permitido. De acuerdo a Marín, ya alcanzaron las 125 estaciones y podrían llegar a 300 para fin de año.

YPF autodespacho de combustible nafta Mendoza descuento estación de servicio (5)

“Alcanzar 100 estaciones con autodespacho es un hito concreto dentro de nuestro Plan 4x4. Marca el rumbo de la YPF que queremos: una compañía moderna, competitiva y enfocada en la experiencia del cliente. Logramos escalar un sistema ágil y seguro, que convive con la atención tradicional”, dijo Marín en esa ocasión.

Desde YPF sostienen que la implementación fue muy bien recibida por parte de los usuarios, donde el 86% volvería a usar el sistema y el 74% calificó la experiencia con la máxima puntuación.

Uno de los mayores beneficios pasa por el descuento del precio del 5% y por la reducción de tiempos de carga a menos de 5 minutos, contra los 8 minutos promedio de la carga tradicional.

“La puesta en marcha del autodespacho en cada estación se realizó de manera progresiva y siguiendo criterios estrictos de seguridad. Cada punto fue acondicionado con señalización clara, demarcación en piso y un QR ubicado a la altura de la ventanilla para facilitar el inicio de la operación desde la App. Además, se incorporaron elementos de asistencia al usuario”, explicaron.

“Este avance forma parte de la estrategia de modernización de YPF y constituye un paso relevante en su objetivo de brindar una experiencia más ágil, cómoda y alineada con estándares internacionales de operación y servicio”, agregaron.