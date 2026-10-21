La agenda este miércoles de la AOG Patagonia 2026: VMOS, GNL y el desafío de financiar Vaca Muerta

Agenda de la AOG Patagonia 2026: Tecpetrol, Pluspetrol, TGS y Tenaris suben al escenario este miércoles.

La AOG Patagonia 2026 entra en su recta final con la sensación de que en Neuquén se está discutiendo algo más que petróleo. La séptima edición convirtió el Espacio DUAM en el lugar donde operadoras, proveedores y bancos se cruzan entre stands y reuniones de negocios. Después de dos días de anuncios, el miércoles llega el turno de los números finos.

La tercera jornada arranca a las 13 en el Salón Tromen con Daniel Dreizzen , de la Comisión de Planeamiento y Análisis Económico del IAPG . Su charla repasa el contexto energético de la Argentina y del mundo, con proyecciones y proyectos en carpeta.

El título es largo, pero resume bien la intención: identificar desafíos y oportunidades para las operadoras y para la cadena de valor, en un momento en que la actividad en la cuenca creció más rápido que muchas de las empresas que la abastecen.

El financiamiento de Vaca Muerta

De 14 a 16 llega uno de los paneles más esperados por las pymes: “Financiamiento para el crecimiento de Vaca Muerta: necesidades, desafíos e instrumentos para la cadena de valor y las operadoras”. La pregunta de fondo es quién pone el crédito para acompañar el ritmo de la formación.

Hablarán tres bancos. Javier Fiorotto, gerente comercial de Capital Corporation de Banco Comafi; Leandro Ruffinelli, gerente comercial de Banca Empresas del Banco Nación, y Germán Gil, team leader de Oil & Gas del Banco Supervielle.

La moderación estará a cargo de Daniel Dreizzen y Pablo Fernández Blanco. Para muchos proveedores neuquinos, que necesitan capital de trabajo y equipos nuevos para sumarse a los proyectos, este es el panel que vinieron a escuchar.

Agenda de la AOG Patagonia 2026: Tecpetrol, Pluspetrol, TGS y Tenaris suben al escenario este miércoles.

VMOS y GNL: la infraestructura para exportar

A las 16, Gustavo Gallino, vicepresidente de Infraestructura de YPF, presentará “Infraestructura para llegar al mundo, los proyectos VMOS y GNL”. Lo entrevistará la periodista Victoria Terzaghi.

La charla llega un día después de que Horacio Marín, CEO de YPF, dijera en el mismo escenario que la mitad del crecimiento de la compañía en los próximos cuatro años vendrá del oleoducto Vea Muerta Oil Sur y la otra mitad del Argentina LNG.

Encuentro con los CEOs II

Desde las 17.30, el Salón Tromen recibe la segunda edición del Encuentro con los CEOs. Abren las empresas de servicios: Adrián Martínez (Calfrac), Patricio Withney (SLB), Andrea Previtali (Tenaris) y Héctor Gutiérrez (Halliburton).

A las 18.05 será el turno de dos operadoras de peso en la cuenca: Ricardo Markous, de Tecpetrol, y Julián Escuder, de Pluspetrol.

A las 18.30 sube el midstream, con Horacio Pizarro (TGN), Oscar Sardi (TGS) y Ricardo Hösel (Oldelval). A las 19.05 cierran Adolfo Storni, de Capex, y Horacio Bustillo, de Pecom.

Jueves: el día de las pymes

El cierre será este jueves. Según la agenda difundida por la organización, el escenario quedará para referentes de grandes empresas, cámaras empresarias y pymes regionales. Los stands abren, como cada día, de 13 a 20.